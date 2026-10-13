Ostrzeżenia IMGW. Tu może być groźnie przez cały dzień
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
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Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
Alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach: gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim;
- pomorskim, w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim.
Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru północno-zachodniego o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach rozwijającego do 75 km/h. Alarmy będą w mocy w środę w godzinach 8-21.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.