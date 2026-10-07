Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. Niebezpiecznie będzie już w nocy
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali w środę ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
>>>CZYTAJ TEŻ: Kulminacja ciepła, a potem drastyczna zmiana. Będzie się działo
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
Żółte alarmy przed silnym wiatrem wydano w województwach:
- śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;
- małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;
- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.
W tych miejscach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę. W porywach jego prędkość może osiągać do 75 km/h. Niebezpiecznie ma być w godzinach 3-16 w czwartek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.