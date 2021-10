IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Gdzie wydano ostrzeżenia

Silny wiatr - alerty IMGW pierwszego stopnia

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, a miejscami w porywach do 75-80 km/h. Wiać będzie z południa. Według IMGW, groźnie na Dolnym Śląsku będzie do godziny 19, a na Opolszczyźnie do godz. 20.