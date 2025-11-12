Logo TVN24
Silny wiatr w Polsce. IMGW wydał alarmy

Silny wiatr
Prognoza na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem. W części kraju obowiązują żółte alarmy. Sprawdź szczegóły.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują w województwie dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, ząbkowickim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim, zgorzeleckim.

W tych regionach prognozuje się wystąpienie miejscami silnego wiatru o średniej prędkości do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h, z południa i południowego zachodu. Alarmy ważne będą do godz. 22 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW
Ostrzeżenia IMGW
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Prędkość i siła wiatru - jak je określamy
Prędkość i siła wiatru - jak je określamy
Źródło: Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński/PAP

Autorka/Autor: anw

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Czytaj także:
