Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

W tych miejscach będzie lodowato. W prognozach widać burze

|
Burze
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami, które spodziewane są najbliższej nocy i o poranku. Nowy tydzień może w części kraju przynieść niespokojna aurę, bo w prognozach widać burze.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia i prognozę zagrożeń na kolejne dni.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Alarmy pierwszego stopnia przed przymrozkami wydano w województwach:

  • małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim;
  • podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim.

Prognozowany jest lokalnie spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia Celsjusza, przy gruncie do -3 st. C. Ostrzeżenia ważne będą od godziny 22 w sobotę do godz. 7.30.

Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń na wtorek

Niedziela i poniedziałek zapowiadają się ciepło i spokojnie. Na te dni synoptycy nie prognozują żadnych zagrożeń ze strony pogody. Sytuacja może się zmienić we wtorek, gdy IMGW spodziewa się burz. Mogą się one pojawić w województwie warmińsko-mazurskim.

Prognoza zagrożeń na środę

W środę również może grzmieć i się błyskać. Ostrzeżenia przed burzami mogą pojawić się w województwie dolnośląskim.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
Tagi:
IMGWostrzeżeniaburze
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Humbak Timmy znów płynie
Utknął na mieliźnie, wywołał burzę, został gwiazdą
Agnieszka Stradecka
Wulkan
Kłęby dymu nad wulkanem. Zboczem zeszła lawina
Świat
Ciepło, słonecznie
Polska będzie najcieplejszym miejscem w Europie. Co nas czeka po majówce?
Prognoza
Podczas kontroli patrol drogowy znalazł żywe legwany w przyczepie auta
Przeszukali przyczepę auta, znaleźli związane żywe legwany
Świat
Tornado zniszczyło salę weselną w Teksasie
Potężny żywioł zniszczył salę weselną na 30 dni przed ślubem
Świat
Humbak Timmy wrócił do Morza Północnego
Humbak Timmy jest wolny
Świat
Rekin gonił surferów u wybrzeży Kalifornii przez wiele kilometrów
Surfował, nagle zobaczył w wodzie dziwny kształt. Nagranie
Świat
Pełnia Kwiatowego Księżyca
Pełnia Kwiatowego Księżyca. Wasze zdjęcia
Pogodnie, wiosna, ciepło, gorąco
To będzie ciepły dzień. Temperatura przekroczy 25 stopni
Prognoza
Eksplozja w Yellowstone
"Największa erupcja od 2024 roku". Nagranie
Świat
Bielsko-Biała
Kolejny przystanek urodzinowej trasy. Taka będzie pogoda
Prognoza
shutterstock_2704903767_1
Noc chłodna, ale sobota nam to wynagrodzi
Prognoza
Dziura w moście
Nagle zobaczył na drodze dziwny cień. Matka z córką w szpitalu
Świat
Pożary we Włoszech
"Obudziło nas trąbienie klaksonów". Żywioł szaleje w Toskanii
Świat
Wiosna, ciepło, słońce, piękna pogoda, majówka
Blisko 30 stopni. Nad Polską największa anomalia w skali Europy
Prognoza
Włoska straż przybrzeżna oswobodziła rekina
Utknął w poszukiwaniu jedzenia. Pomogła mu straż przybrzeżna
Świat
Kleszcz
Te zwierzęta pomagają kleszczom w przenoszeniu boreliozy
Nauka
Duże fragmenty meteorytu Kaali odnalezione przez Polaków
Zapisał się w mitologii. Polacy znaleźli jego największe fragmenty
Nauka
Sucha gleba, sucha ziemia
Majówka pogłębi jeden z największych problemów tej wiosny
Prognoza
Pożar na terenie wojskowym w okolicach Weert w Holandii
Ugasili pożary, wybuchły kolejne. Proszą kraje Unii Europejskiej o pomoc
Świat
Przymrozki
Poranek z przymrozkami. Tu ostrzega IMGW
Prognoza
Słonecznie, ciepło
Korzystny biomet i spora dawka słońca
Prognoza
Diabełek pyłowy, Florentynów (Łódzkie)
Wirujący słup pyłu i piachu. Nagranie
Polska
Pogodnie, słonecznie
Aura sprzyjać będzie spacerom
Prognoza
Monety
Tysiące monet z epoki wikingów. "Znalezisko życia"
AdobeStock_1456756249
Ponad 25 stopni. Gdzie będzie najcieplej
Prognoza
Po przejściu tornada pies spędził 44 godziny pod gruzami
"Pomyślałam, że mogę jej już nigdy nie zobaczyć"
Świat
Przymrozek, Ornontowice (Śląskie)
Lodowaty poranek. Poniżej -15 stopni przy gruncie
Prognoza
Pogoda na maj. Prognozowana suma opadów do połowy miesiąca
Pogoda na maj. To, co widać w prognozach, przyprawia o zawrót głowy
Arleta Unton-Pyziołek
Las ogień
Alert RCB dla kilkunastu powiatów
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom