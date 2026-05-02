W tych miejscach będzie lodowato. W prognozach widać burze
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia i prognozę zagrożeń na kolejne dni.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia
Alarmy pierwszego stopnia przed przymrozkami wydano w województwach:
- małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim;
- podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim.
Prognozowany jest lokalnie spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia Celsjusza, przy gruncie do -3 st. C. Ostrzeżenia ważne będą od godziny 22 w sobotę do godz. 7.30.
Prognoza zagrożeń na wtorek
Niedziela i poniedziałek zapowiadają się ciepło i spokojnie. Na te dni synoptycy nie prognozują żadnych zagrożeń ze strony pogody. Sytuacja może się zmienić we wtorek, gdy IMGW spodziewa się burz. Mogą się one pojawić w województwie warmińsko-mazurskim.
Prognoza zagrożeń na środę
W środę również może grzmieć i się błyskać. Ostrzeżenia przed burzami mogą pojawić się w województwie dolnośląskim.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
