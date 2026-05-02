Prognoza W tych miejscach będzie lodowato. W prognozach widać burze Oprac. Damian Dziugieł, Oprac. Krzysztof Posytek

Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia i prognozę zagrożeń na kolejne dni.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Alarmy pierwszego stopnia przed przymrozkami wydano w województwach:

małopolskim , w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim;

podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim.

Prognozowany jest lokalnie spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia Celsjusza, przy gruncie do -3 st. C. Ostrzeżenia ważne będą od godziny 22 w sobotę do godz. 7.30.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń na wtorek

Niedziela i poniedziałek zapowiadają się ciepło i spokojnie. Na te dni synoptycy nie prognozują żadnych zagrożeń ze strony pogody. Sytuacja może się zmienić we wtorek, gdy IMGW spodziewa się burz. Mogą się one pojawić w województwie warmińsko-mazurskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń na środę

W środę również może grzmieć i się błyskać. Ostrzeżenia przed burzami mogą pojawić się w województwie dolnośląskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na środę Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.