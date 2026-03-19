Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Ostrzeżenia IMGW. Alarmy dla dziewięciu województw

Przymrozki, mróz, zimno, lód
Pogoda na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne dla dziewięciu województw. W nocy temperatura powietrza lokalnie spadnie mocno poniżej zera. Sprawdź, gdzie wystąpią przymrozki.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - przymrozki

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami wydano w województwach:

  • dolnośląskim, w powiatach: karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, strzelińskim, oławskim;
  • opolskim;
  • wielkopolskim, w powiecie kępińskim;
  • łódzkim, wszędzie poza powiatem kutnowskim;
  • mazowieckim, w powiatach południowych i centralnych;
  • świętokrzyskim;
  • podkarpackim, w powiatach: tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, mieleckim, dębickim;
  • małopolskim, wszędzie poza powiatami: nowotarskim, tatrzańskim;
  • śląskim.

W regionach tych w nocy prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2 stopni Celsjusza, a przy gruncie nawet do około -4 st. C.

Alarmy wejdą w życie w czwartek o godzinie 22 i wygasną w piątek o godz. 8.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Opracowała Agnieszka Stradecka

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
Tagi:
pogodaIMGW
Czytaj także:
Zwiń opisWięcej
