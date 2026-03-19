Ostrzeżenia IMGW. Alarmy dla dziewięciu województw

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - przymrozki
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami wydano w województwach:
- dolnośląskim, w powiatach: karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, strzelińskim, oławskim;
- opolskim;
- wielkopolskim, w powiecie kępińskim;
- łódzkim, wszędzie poza powiatem kutnowskim;
- mazowieckim, w powiatach południowych i centralnych;
- świętokrzyskim;
- podkarpackim, w powiatach: tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, mieleckim, dębickim;
- małopolskim, wszędzie poza powiatami: nowotarskim, tatrzańskim;
- śląskim.
W regionach tych w nocy prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2 stopni Celsjusza, a przy gruncie nawet do około -4 st. C.
Alarmy wejdą w życie w czwartek o godzinie 22 i wygasną w piątek o godz. 8.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Opracowała Agnieszka Stradecka
Źródło: IMGW
