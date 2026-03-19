Ostrzeżenia IMGW. Alarmy dla dziewięciu województw

Pogoda na czwartek

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - przymrozki

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami wydano w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, strzelińskim, oławskim;

opolskim ;

wielkopolskim , w powiecie kępińskim;

łódzkim , wszędzie poza powiatem kutnowskim;

mazowieckim , w powiatach południowych i centralnych;

świętokrzyskim ;

podkarpackim , w powiatach: tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, mieleckim, dębickim;

małopolskim , wszędzie poza powiatami: nowotarskim, tatrzańskim;

śląskim.

W regionach tych w nocy prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2 stopni Celsjusza, a przy gruncie nawet do około -4 st. C.

Alarmy wejdą w życie w czwartek o godzinie 22 i wygasną w piątek o godz. 8.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Opracowała Agnieszka Stradecka