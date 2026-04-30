Tu ściśnie mróz. Ostrzeżenia IMGW
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami wydano w województwach:
- dolnośląskim, w powiatach południowych;
- małopolskim, poza powiatami położonymi na krańcach północnych;
- podkarpackim, poza powiatami północnymi;
- śląskim, w powiatach południowych;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach północnych;
- mazowieckim, w powiatach mławskim i żuromińskim;
- warmińsko-mazurskim, poza powiatami południowo-wschodnimi;
- pomorskim, poza powiatami północno-wschodnimi i zachodnimi.
W powyższych regionach prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -1/0 stopnia Celsjusza, przy gruncie do -5/-4 st. C.
Alarmy wejdą w życie o godzinie 20 lub 21 w czwartek, a wygasną o godz. 8.30 w piątek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock