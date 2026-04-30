Tu ściśnie mróz. Ostrzeżenia IMGW

Przymrozki, mróz, zimno, lód
Prognoza pogody na czwartek
Pogoda w Polsce. Nadchodząca noc i poranek znów będą bardzo zimne, ale już w mniejszej części kraju niż w ostatnich dniach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alarmy przed przymrozkami dla części kraju.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami wydano w województwach:

  • dolnośląskim, w powiatach południowych;
  • małopolskim, poza powiatami położonymi na krańcach północnych;
  • podkarpackim, poza powiatami północnymi;
  • śląskim, w powiatach południowych;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach północnych;
  • mazowieckim, w powiatach mławskim i żuromińskim;
  • warmińsko-mazurskim, poza powiatami południowo-wschodnimi;
  • pomorskim, poza powiatami północno-wschodnimi i zachodnimi.

W powyższych regionach prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -1/0 stopnia Celsjusza, przy gruncie do -5/-4 st. C.

Alarmy wejdą w życie o godzinie 20 lub 21 w czwartek, a wygasną o godz. 8.30 w piątek.

Arleta Unton-Pyziołek
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW

Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
