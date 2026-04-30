Prognoza Tu ściśnie mróz. Ostrzeżenia IMGW Oprac. Anna Bruszewska |

Prognoza pogody na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami wydano w województwach:

dolnośląskim , w powiatach południowych;

małopolskim , poza powiatami położonymi na krańcach północnych;

podkarpackim , poza powiatami północnymi;

śląskim , w powiatach południowych;

kujawsko-pomorskim , w powiatach północnych;

mazowieckim , w powiatach mławskim i żuromińskim;

warmińsko-mazurskim , poza powiatami południowo-wschodnimi;

pomorskim, poza powiatami północno-wschodnimi i zachodnimi.

W powyższych regionach prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -1/0 stopnia Celsjusza, przy gruncie do -5/-4 st. C.

Alarmy wejdą w życie o godzinie 20 lub 21 w czwartek, a wygasną o godz. 8.30 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.