Upał w Polsce. Tutaj
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał
Żółte alarmy przed upałem obowiązują w województwach:
- lubuskim, poza powiatami północnymi;
- wielkopolskim, z wyłączeniem powiatów północnych;
- dolnośląskim;
- opolskim;
- śląskim;
- małopolskim, poza powiatem tatrzańskim;
- łódzkim;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach południowych;
- mazowieckim, poza powiatami północnymi;
- świętokrzyskim;
- lubelskim, w zachodniej połowie regionu;
- podkarpackim, w powiatach: Tarnobrzeg, tarnobrzeskim, stalowowolskim, niżańskim, leżajskim, mieleckim, kolbuszowskim, rzeszowskim, Rzeszów, dębickim, ropczycko-sędziszowskim, strzyżowskim.
Jakich wartości na termometrach spodziewać się w wyżej wymienionych regionach? W niedzielę według prognoz synoptyków IMGW temperatura maksymalna wyniesie około 30 stopni Celsjusza, a na południowym zachodzie - nawet 32 st. C. Alarmy będą ważne w godzinach 12-19 w niedzielę.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.