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Prognoza

Upał w Polsce. Tutaj

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Upał
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Lech Muszyński/PAP
W niedzielę zrobi się upalnie w wielu rejonach Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla kilkunastu województw. Sprawdź, gdzie przygotować się na skwar.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Żółte alarmy przed upałem obowiązują w województwach:

  • lubuskim, poza powiatami północnymi;
  • wielkopolskim, z wyłączeniem powiatów północnych;
  • dolnośląskim;
  • opolskim;
  • śląskim;
  • małopolskim, poza powiatem tatrzańskim;
  • łódzkim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach południowych;
  • mazowieckim, poza powiatami północnymi;
  • świętokrzyskim;
  • lubelskim, w zachodniej połowie regionu;
  • podkarpackim, w powiatach: Tarnobrzeg, tarnobrzeskim, stalowowolskim, niżańskim, leżajskim, mieleckim, kolbuszowskim, rzeszowskim, Rzeszów, dębickim, ropczycko-sędziszowskim, strzyżowskim.

Jakich wartości na termometrach spodziewać się w wyżej wymienionych regionach? W niedzielę według prognoz synoptyków IMGW temperatura maksymalna wyniesie około 30 stopni Celsjusza, a na południowym zachodzie - nawet 32 st. C. Alarmy będą ważne w godzinach 12-19 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak radzić sobie z upałem?
Jak radzić sobie z upałem?
Źródło zdjęcia: IMGW
Źródło: IMGW
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Tagi:
IMGWUpał
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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