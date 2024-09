Upały się nie kończą. Pomarańczowe ostrzeżenia IMGW

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

W trakcie dnia temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 33 stopni, a w nocy od 17 do 19 st. C. Ostrzeżenia we wschodnich powiatach województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego będą obowiązywać od godziny 12 we wtorek do godz. 19 w środę. W pozostałych powiatach tych województw i w pozostałych regionach będą w mocy od godz. 12 we wtorek do godz. 19 w czwartek.