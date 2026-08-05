Prognoza pogody na środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: kw/tvnmeteo.pl

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia - upał

Alarmy najwyższego stopnia przed upałem obowiązują w województwach:

lubelskim ;

podkarpackim ;

małopolskim , poza powiatem tatrzańskim;

świętokrzyskim ;

podlaskim , w powiatach: hajnowskim, bielskim, siemiatyckim;

mazowieckim , poza powiatami na krańcach północnych;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: toruńskim, Toruń, inowrocławskim, golubsko-dobrzyńskim, aleksandrowskim, radziejowskim, rypiński, lipnowskim, włocławskim, Włocławek;

łódzkim;

śląskim ;

opolskim ;

wielkopolskim , w powiatach ostrzeszowskim i kępińskim;

dolnośląskim , poza powiatami: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra;

lubuskim, w powiatach żagańskim i żarskim.

Temperatura maksymalna w dzień osiągnie tu od 33 do 38 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna w nocy wyniesie od 18 do 23 st. C. Alarmy będą ważne do godziny 20 w czwartek.

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Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Pomarańczowe alarmy przed upałem zostały wydane w województwach:

małopolskim , w powiecie tatrzańskim;

mazowieckim , na krańcach północnych;

zachodniopomorskim , w powiatach: wałeckim, drawskim, choszczeńskim, stargardzkim, pyrzyckim, myśliborskim, gryfińskim, goleniowskim, Szczecin, polickim;

kujawsko-pomorskim , wszędzie poza powiatami objętymi alarmami wyższego stopnia;

podlaskim , w powiatach: białostockim, Białystok, wysokomazowieckim, zambrowskim, łomżyńskim, Łomża, kolneńskim;

wielkopolskim , wszędzie poza powiatami ostrzeszowskim i kępińskim;

dolnośląskim , w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra;

lubuskim, wszędzie poza powiatami żagańskim i żarskim.

Temperatura maksymalna osiągnie tu od 30 do 34 st. C, a temperatura minimalna w nocy wyniesie od 18 do 22 st. C. Ostatnie alarmy wygasną w czwartek o godz. 20.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW przed upałem Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Alarmy pierwszego stopnia wydano w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: łobeskim, świdwińskim, białogardzkim, szczecineckim, koszalińskim, Koszalin;

pomorskim , wszędzie poza powiatami północnymi;

warmińsko-mazurskim , w powiatach: elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim, działdowskim, nidzickim, olsztyńskim, Olsztyn, szczycieńskim, mrągowskim, piskim, ełckim;

podlaskim, w powiatach: augustowskim, sokólskim, monieckim, grajewskim.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 33 stopni. Alarmy będą w mocy do godz. 19-20 w środę.

Jak przetrwać upały Źródło zdjęcia: RCB

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami w województwach:

dolnośląskim ;

opolskim , poza powiatami na południowym wschodzie;

wielkopolskim , we wschodniej połowie województwa;

łódzkim , w powiatach: wieruszowskim, wieluńskim, sieradzkim, zduńskowolskim, łaskim, pabianickim, poddębickim, łódzkim wschodnim, Łódź, zgierskim, brzezińskim, łęczyckim, kutnowskim, łowickim, skierniewickim, Skierniewice;

mazowieckim , poza powiatami wschodnimi i południowymi;

podlaskim , poza powiatami: siemiatyckim, bielskim, hajnowskim;

warmińsko-mazurskim ;

kujawsko-pomorskim ;

pomorskim ;

zachodniopomorskim.

Wyładowaniom będą tam miejscami towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 45 litrów na metr kwadratowy (na Dolnym Śląsku do 50 l/mkw.) oraz porywy wiatru do 90-100 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad. W woj. zachodniopomorskim alerty już obowiązują, a w pozostałych rejonach będą wchodzić w życie stopniowo od godz. 15 w środę. Ostatnie ostrzeżenia wygasną o godz. 8 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW przed burzami

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami pojawiły się w województwach:

lubuskim ;

wielkopolskim, w zachodniej połowie.

Wyładowaniom będą tu miejscami towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie pojawi się grad. Ostrzeżenia będą w mocy od godz. 15 w środę do godz. 3 w czwartek.

Groźne burze z piorunami Źródło zdjęcia: PAP

Czym jest ostrzeżenie IMGW trzeciego stopnia

Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.