Prognoza Ostrzeżenia IMGW. Czerwone alarmy przed skwarem. Tu będzie najgoręcej Oprac. Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali. Obowiązuje również prognoza zagrożeń na kolejne dni.

Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia - upał

Alarmy najwyższego stopnia przed upałem obowiązują w województwach:

lubelskim , w powiatach: janowskim, biłgorajskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim, hrubieszowskim;

podkarpackim , w powiatach: stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, niżańskim, mieleckim, kolbuszowskim, dębickim, ropczycko-sędziszowskim, strzyżowskim, rzeszowskim, Rzeszów, łańcuckim, leżajskim, przeworskim, jarosławskim, przemyskim, Przemyśl, brzozowskim;

małopolskim, w powiatach: myślenickim, wielickim, bocheńskim, dąbrowskim, tarnowskim, Tarnów.

Temperatura maksymalna w dzień osiągnie tu od 30 do 37 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna w nocy wyniesie od 18 do 23 st. C. Alarmy będą ważne do godziny 20 w środę.

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Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Pomarańczowe alarmy przed upałem zostały wydane w województwach:

śląskim ;

małopolskim , wszędzie poza powiatami objętymi alarmami wyższego stopnia i powiatem tatrzańskim;

podkarpackim , wszędzie, gdzie nie obowiązują czerwone alarmy;

lubelskim , poza terenami objętymi ostrzeżeniami wyższego stopnia;

mazowieckim , w południowej i centralnej części województwa;

świętokrzyskim ;

łódzkim ;

wielkopolskim , na południu i w centrum województwa;

opolskim ;

dolnośląskim, wszędzie poza powiatami: karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim.

Temperatura maksymalna osiągnie tu od 30 do 34 st. C, a temperatura minimalna w nocy wyniesie od 17 do 20 st. C. W podgórskim pasie województw alarmy są już w mocy i obowiązują do godz. 20 w środę, a w pozostałych częściach kraju wejdą w życie w poniedziałek o godzinie 12. Ostatnie alarmy wygasną w czwartek, a miejscami, głównie na wschodzie i centrum kraju, mogą być kontynuowane z wyższym stopniem.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte ostrzeżenia przed burzami zostały wydane w województwach:

podkarpackim , w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim;

małopolskim , w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, myślenickim, nowotarskim, tatrzańskim, suskim;

śląskim, w powiecie żywieckim.

Miejscami, głównie w górach, prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Lokalnie może padać grad. Alarmy będą w mocy w poniedziałek w godzinach 13-20.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek

We wtorek i środę alarmy przed upałem mają objąć swoim zasięgiem cały kraj. Synoptycy planują wydać ostrzeżenia najwyższego stopnia w województwach: mazowieckim (w południowej połowie), lubelskim, podkarpackim (poza powiatami południowymi), świętokrzyskim, małopolskim (poza powiatami południowymi), śląskim (poza powiatem żywieckim), łódzkim i opolskim.

W pozostałych rejonach kraju w mocy mają być pomarańczowe alarmy przed skwarem. Ponadto w powiecie tatrzańskim w województwie małopolskim mogą pojawić się ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na wtorek Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na środę

W środę alarmów najwyższego stopnia może przybyć. Ich wydanie planowane jest w województwach: mazowieckim, lubelskim, podkarpackim (poza powiatami południowymi), świętokrzyskim, małopolskim (poza powiatami południowymi), śląskim (poza powiatem żywieckim), łódzkim i opolskim.

W środę pojawi się również więcej żółtych alarmów przed burzami. Mogą one objąć swoim zasięgiem województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie i opolskie.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na środę Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek

W czwartek ostrzeżenia najwyższego stopnia przed upałem mogą objąć swoim zasięgiem województwa: lubelskie, świętokrzyskie, opolskie, podkarpackie (poza powiatami południowymi), małopolskie (poza powiatami południowymi) i śląskie (poza powiatem żywieckim). Pomarańczowe alarmy mogą obowiązywać w województwach: lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim i południowych powiatach województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego.

Tego dnia spodziewane są również burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą obowiązywać w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na czwartek Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW trzeciego stopnia

Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.