Silny wiatr. Prognoza zagrożeń IMGW
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni.
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Ostrzeżenia pierwszego stopnia we wtorek - silny wiatr
We wtorek żółte alarmy przed silnym wiatrem mogą zostać wydane w województwach:
- śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała i żywieckim;
- małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim i gorlickim;
- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim i bieszczadzkim.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia w środę - silny wiatr
W środę IMGW planuje ostrzegać przed wiatrem w tych samych miejscach, co we wtorek, a więc w województwach:
- śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała i żywieckim;
- małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim i gorlickim;
- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim i bieszczadzkim.
Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.