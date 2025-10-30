Logo TVN24
Prognoza

Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. Nowe alarmy drugiego stopnia

Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Prognoza pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Na Wybrzeżu obowiązują alarmy drugiego stopnia. Sprawdź, gdzie uważać.

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Początkowo pomarańczowe ostrzeżenia przed silnym wiatrem zostały wydane w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
  • pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim. Przed południem IMGW podniosło poziom ostrzeżenia w Gdyni, Sopocie, Gdańsku i powiecie nowodworskim.

W miejscach tych prognozuje się wystąpienie silnego wiatru zachodniego o średniej prędkości do 50-55 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h, a w pasie wybrzeża - nawet do 90 km/h.

Alarmy będą w mocy od godziny 14 w czwartek do godziny 7 w piątek - poza Trójmiastem i powiatem nowodworskim, gdzie będą obowiązywać od godziny 16 w czwartek do godziny 7 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach nieobjętych alarmami wyższego stopnia;
  • pomorskim, poza powiatami z pomarańczowymi ostrzeżeniami;
  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim;
  • mazowieckim, na północy województwa;
  • łódzkim, wszędzie poza powiatami: radomszczańskim i opoczyńskim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • wielkopolskim;
  • lubuskim;
  • dolnośląskim;
  • opolskim, poza południowym wschodem województwa;
  • podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południa i południowego zachodu. Nieco silniejszy wiatr z południa, o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, wystąpi na Podkarpaciu.

Na Podkarpaciu ostrzeżenia będą w mocy do godz. 15 w czwartek. W pozostałych regionach alarmy mają wchodzić w życie stopniowo, od zachodu na wschód, w godz. 11-20 w czwartek. Pierwsze wygasną tego samego dnia o godz. 17, a ostatnie - w piątek o godz. 6.

Ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem
Ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

wiatrprognozaIMGW
