Porywy do 80 km/h. IMGW wydał żółte alarmy

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

W strefie nadmorskiej wystąpi silny wiatr o średniej prędkości do 55 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h, z kierunków północnych. Ostrzeżenia ważne będą od godziny 20 w piątek do godz. 2 w sobotę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Miejscami przy gruncie temperatura obniży się poniżej 0 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do 3 st. C, przy gruncie osiągnie od -4 do -1 st. C. Alarmy wejdą w życie o godz. 20 w piątek i wygasną o godz. 6 następnego dnia.