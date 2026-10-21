Ostrzeżenia IMGW dla trzech województw. Silnie wieje
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
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Ostrzeżenia pierwszego stopnia - silny wiatr
Żółte alarmy przed silnym wiatrem pojawiły się w województwach:
- śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała i żywieckim;
- małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, Nowy Sącz i gorlickim;
- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno i sanockim.
W wymienionych miejscach prognozuje się wystąpienie miejscami silnego wiatru z południa o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 20 w środę.
Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.