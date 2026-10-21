Prognoza Ostrzeżenia IMGW dla trzech województw. Silnie wieje Matylda Dziechcińska |

Prognoza pogody na środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Bekir Vahit Telli/Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

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Ostrzeżenia pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy przed silnym wiatrem pojawiły się w województwach:

śląskim , w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała i żywieckim;

małopolskim , w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, Nowy Sącz i gorlickim;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno i sanockim.

W wymienionych miejscach prognozuje się wystąpienie miejscami silnego wiatru z południa o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 20 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.