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Prognoza

Uwaga na silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia

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Silny wiatr, noc
Prognoza pogody na wtorek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
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We wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla części Polski. Sprawdź, gdzie trzeba uważać.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali przed silnym wiatrem.

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Ostrzeżenia pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy wydano w województwach:

  • śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała i żywieckim;
  • małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim i gorlickim;
  • podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanockim.

W wymienionych miejscach prognozuje się wystąpienie miejscami silnego wiatru o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h, z kierunku południowego. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 2 w nocy we środę do godziny 20 tego samego dnia.

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Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
IMGWmgławiatrostrzeżeniaAlarmy
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