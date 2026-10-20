Prognoza Uwaga na silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia Matylda Dziechcińska |

Prognoza pogody na wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali przed silnym wiatrem.

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Ostrzeżenia pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy wydano w województwach:

śląskim , w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała i żywieckim;

małopolskim , w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim i gorlickim;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanockim.

W wymienionych miejscach prognozuje się wystąpienie miejscami silnego wiatru o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h, z kierunku południowego. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 2 w nocy we środę do godziny 20 tego samego dnia.

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Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.