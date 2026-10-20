Uwaga na silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali przed silnym wiatrem.
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Ostrzeżenia pierwszego stopnia - silny wiatr
Żółte alarmy wydano w województwach:
- śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała i żywieckim;
- małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim i gorlickim;
- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanockim.
W wymienionych miejscach prognozuje się wystąpienie miejscami silnego wiatru o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h, z kierunku południowego. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 2 w nocy we środę do godziny 20 tego samego dnia.
Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.