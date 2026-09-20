Ostrzeżenia IMGW. Silny wiatr w wielu regionach kraju

Pogoda na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: lindamka/Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem wydane zostały w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;

pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim i puckim.

W strefie wybrzeża prognozuje się wystąpienie silnego wiatru zachodniego i północno-zachodniego o średniej prędkości do 60 kilometrów na godzinę, w porywach do 90-100 km/h. Niewykluczone będą burze. Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 12 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano w województwach:

warmińsko-mazurskim (poza powiatami: elbląskim, Elbląg, braniewskim);

kujawsko-pomorskim (poza powiatami: świeckim, tucholskim, sępoleńskim);

wielkopolskim (poza powiatami: złotowskim, pilskim, czarnkowsko-trzcianeckim, międzychodzkim);

lubuskim (poza powiatami: strzelecko-drezdeneckim, międzyrzeckim, gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, sulęcińskim, słubickim);

dolnośląskim ;

opolskim ;

śląskim ;

małopolskim ;

podkarpackim ;

świętokrzyskim ;

łódzkim ;

mazowieckim ;

lubelskim ;

podlaskim.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do około 80 km/h, z zachodu. Punktowo niewykluczone będą burze. Najpóźniej alarmy wygasną na południowym wschodzie kraju w poniedziałek o godz. 5.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duż aostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.