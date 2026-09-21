Tutaj nadal silnie wieje. Ostrzeżenia IMGW

Pogoda na poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: PAP/Andrzej Jackowski

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim;

pomorskim, w powiecie słupskim.

W pasie nadmorskim nadal prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 60 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 12 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.