Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Tutaj nadal silnie wieje. Ostrzeżenia IMGW

Agnieszka Stradecka
Damian Dziugieł
Zespół autorów
Oprac. Agnieszka StradeckaDamian Dziugieł
|
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Pogoda na poniedziałek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: PAP/Andrzej Jackowski
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie przestaje ostrzegać przed silnym wiatrem. Sprawdź, gdzie przygotować się na groźne podmuchy.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim;
  • pomorskim, w powiecie słupskim.

W pasie nadmorskim nadal prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 60 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 12 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
Udostępnij:
Tagi:
IMGWprognoza pogodypogodawiatr
Czytaj także:
W poniedziałek przez Polskę przechodzi deszczowy front
Deszczowy i burzowy poniedziałek. Radar opadów i wyładowań
Prognoza
Ulewa, burza
Gdzie jest burza? Grzmi w dwóch województwach
Prognoza
shutterstock_2633440701
10 martwych lwów na terenie rezerwatu. Jest dochodzenie
Świat
Tak wygląda góra Timpanogos w stanie Utah jesienią
Wspinali się na szczyt, nagle rozszalała się burza. Nie żyje 19-latek
Świat
Wiatr, silny wiatr, wichury
Zmiana w pogodzie będzie drastyczna
Prognoza
Silny wiatr
Alert RCB. "Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami"
Polska
Deszczowe ulice Tokio przed przejściem tajfunu Dujuan
Dujuan sunie na Japonię. Odwołane loty, skrócone imprezy
Świat
Wiewiórka pospolita
Wiewiórki pozbawiły ich prądu. "Dla chcącego nic trudnego"
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: czeka nas "twardy reset"
Prognoza
Kolumny dymu nad dystryktem Coimbra w Portugalii
Rozległy pożar w Portugalii. Ranni strażacy
Świat
Dym z pożarów w Indonezji znacznie pogorszył jakość powietrza w Singapurze
Duszą się dymem z pożarów w innym kraju
Świat
Likaon pstry
Trzej bracia pobili rekord podczas poszukiwań partnerek
Ciekawostki
Burza, piorun
Prognoza zagrożeń IMGW. Mogą obowiązywać we wszystkich województwach
Polska
Rekin, żarłacz biały, płetwa rekina
"Nadzwyczajny krok". Chcą uśmiercenia rekina
Świat
W budynku uczelni kryły się pozostałości średniowiecznego zamku
Odkryli średniowieczny zamek w innym budynku
Ciekawostki
Pogoda na 5 dni
Koniec sielanki w pogodzie. Nadciągają chłód, wiatr i deszcz
Prognoza
Puma na ulicach San Francisco
Poruszenie na ulicach San Francisco. "To było trochę szalone"
Świat
Pelikan pojawił się u weterynarzy
Ptak zapukał do drzwi po pomoc. Lepiej trafić nie mógł
Świat
Floridia, Sycylia, 28 sierpnia 2026
Najlepsze kierunki na lato 2100. Nowa wakacyjna mapa Europy
Agnieszka Stradecka
Dzień bez deszczu w Bukowinie Tatrzańskiej
Od marca wpadło ponad 50 osób. Tak działa Cyber Ranger
Polska
Chile
Ciemne kłęby dymu nad ośnieżonymi szczytami. Skąd się wzięły
Świat
Opady w USA
Zagrożenie ulewami i burzami. Amerykańscy meteorolodzy ostrzegają
Świat
Łachy piaskowe na rzece Araguaia w Brazylii
Dwa promy zamiast jednego. Wszystko przez suszę
Świat
Akcja poszukiwawczo-ratunkowa niedaleko wyspy Borneo po wywróceniu się promu
Z wraku wydobyto trzy ofiary. Los ponad setki osób jest nieznany
Świat
Ostrzeżenie przed niebezpieczną pogodą
Zajrzą w atmosferę z ziemi i z kosmosu. W ten sposób zobaczą więcej
Świat
Wstawiony szop leżał w kontenerze za browarem
Leżał w śmieciach, nie ruszał się. Znaleźli pijanego szopa
Świat
Opady śniegu
Żegnamy się z latem. W tej prognozie widać śnieg
Prognoza
Leopardus tilcayo, nowo opisany gatunek dzikiego kota
Znalazł go przy drodze, po roku uznał, że coś się nie zgadza. Naukowcy o nowym gatunku
Świat
Huragan widziany z kosmosu
Tak dużo pary wodnej w atmosferze jeszcze nie było. Co się z nią stanie?
Świat
Łoś przechodzi przez pasy, Bartoszyce (Warmińsko-Mazurskie)
Łoś "zachował się lepiej niż niejeden przechodzień". Nagranie z Bartoszyc
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom