Tutaj nadal silnie wieje. Ostrzeżenia IMGW
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim;
- pomorskim, w powiecie słupskim.
W pasie nadmorskim nadal prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 60 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 12 w poniedziałek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.