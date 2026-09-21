Ostrzeżenia IMGW przed silnym deszczem
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu
Alarm pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu został wydany w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim. Prognozowane są tam opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Spodziewana wysokość opadów ma wynieść od 20 do 35 litrów na metr kwadratowy, na południu powiatu - nawet do 60 l/mkw. Alarmy wygasną w środę o północy.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.