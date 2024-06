Nie tylko burze. Będzie tak gorąco, że IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Temperatura maksymalna wyniesie tu od 30 do 32 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy osiągnie od 17 do 19 st. C. Ostrzeżenia obowiązywać będą od godz. 12.30 we wtorek i stracą ważność o godz. 19.30 w środę.