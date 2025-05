Burze i ulewy. Alarmy w 11 województwach

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

W tych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Ostrzeżenia będą ważne do godz. 21 w środę lub północy.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 25 do 40 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 50 km/h. Alarmy ważne będą od godz. 21 w środę do godz. 9 lub 13 w czwartek.