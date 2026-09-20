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Ostrzeżenia IMGW. Może grzmieć, padać grad i silnie wiać

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Deszcz i silny wiatr
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne. Nadchodzące godziny mają przynieść nam powrót burz - alarmy przed nimi obowiązują w sześciu województwach. Miejscami zagrożenie stanowić ma także silny wiatr.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte ostrzeżenia przed burzami obowiązują w województwach:

  • zachodniopomorskim;
  • pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: świeckim, tucholskim, sępoleńskim;
  • wielkopolskim, w powiatach: złotowskim, pilskim, czarnkowsko-trzcianeckim, międzychodzkim;
  • lubuskim, w powiatach: strzelecko-drezdeneckim, międzyrzeckim, gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, sulęcińskim, słubickim.

Prognozowane są tam burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Lokalnie możliwy będzie grad. Alarmy będą wchodziły w życie w godzinach 12-15 w niedzielę i powinny wygasnąć do godziny 19 tego samego dnia.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

W mocy są również alarmy przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydane zostały w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
  • pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim.

W strefie wybrzeża prognozuje się wystąpienie silnego wiatru północno-zachodniego o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach rozwijającego do 80 km/h. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 15 w niedzielę do godz. 12 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
IMGWprognoza pogodyburzepogoda
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