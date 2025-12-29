Ostrzeżenia IMGW. Aż drugi stopień alarmów przed zawiejami i zamieciami

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - zawieje i zamiecie śnieżne

Alarmy drugiego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim , wszędzie poza powiatami: gołdapskim, oleckim, ełckim;

podlaskim , w powiatach: kolneńskim, Łomża, łomżyńskim;

mazowieckim , w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, przasnyskim, makowskim, pułtuskim, legionowskim, nowodworskim, płońskim, ciechanowskim, mławskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, nowodworskim;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: rypińskim, brodnickim, wąbrzeskim, grudziądzkim, Grudziądz;

pomorskim, w powiatach: kwidzyńskim, tczewskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim, gdańskim, Gdańsk,

Prognozowane są tam zawieje i okresami zamiecie śnieżne, spowodowane opadami śniegu i północno-zachodnim wiatrem o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h.

Niebezpiecznie będzie od godziny 6 we wtorek do godz. 6 w środę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Burze śnieżne zbliżają się do Polski. Może dosypać nawet 40 centymetrów

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Pomarańczowe ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim , w powiatach: elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim, olsztyńskim, Olsztyn, lidzbarskim, bartoszyckim, braniewskim;

pomorskim, w powiatach: sztumskim, malborskim, nowodworskim.

Prognozowane są tam opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 30 centymetrów, lokalnie do około 50 cm. W nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorek możliwe będą burze.

Najtrudniejsze warunki mają panować od północy do godziny 12 w środę.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - silny wiatr

Alarmy drugiego stopnia przed silnym wiatrem pojawią się w województwach:

warmińsko-mazurskim , w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim;

pomorskim, w powiatach: lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdańskim, nowodworskim.

Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 60 km/h, w porywach do 90 km/h, a miejscami do około 100 km/h, z północnego zachodu i północy. Najsilniejsze porywy prognozowane są na wtorek.

Szczególnie niebezpiecznie będzie od godziny 16 w poniedziałek do godz. 5 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: IMGW

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Żółte ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim , wszędzie poza powiatami: elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim, olsztyńskim, Olsztyn, lidzbarskim, bartoszyckim, braniewskim, gołdapskim, oleckim, ełckim;

pomorskim , w powiatach: gdańskim, tczewskim, kwidzyńskim;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: rypińskim, brodnickim, wąbrzeskim, grudziądzkim, Grudziądz;

podlaskim ; w powiatach: kolneńskim, łomżyńskim, Łomża;

mazowieckim, w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, przasnyskim, makowskim, pułtuskim, legionowskim, nowodworskim, płońskim, ciechanowskim, mławskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, nowodworskim.

Prognozowane są tam opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 20 cm, lokalnie do około 25 cm.

Niebezpiecznie będzie od północy do godziny 12 w środę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny wiatr

Alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem są w mocy w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;

pomorskim , w powiatach: słupskim, Słupsk, tczewskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: rypińskim, brodnickim, wąbrzeskim, grudziądzkim, Grudziądz, golubsko-dobrzyńskim, lipnowskim, włocławskim, Włocławek;

łódzkim , w powiatach: kutnowskim, łowickim, skierniewickim, Skierniewice, rawskim;

mazowieckim ;

lubelskim ;

podlaskim, w powiatach: kolneńskim, łomżyńskim, Łomża, zambrowskim, wysokomazowieckim, siemiatyckim, bielskim, hajnowskim.

W regionach tych prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu.

Na Pomorzu niebezpiecznie będzie od godz. 22 w poniedziałek do godz. 1 w środę, a w pozostałych regionach - we wtorek w godzinach 10-20.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - opady marznące

Ostrzeżenia przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:

świętokrzyskim , w zachodniej części regionu;

śląskim , z wyjątkiem południowej części województwa;

małopolskim, w powiatach: miechowskim i olkuskim.

Prognozowane są tam słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź. Jak przekazali synoptycy, opady przemieszczać się będą z północy na południe.

Alarmy wygasną o godz. 18 w poniedziałek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - oblodzenie

Żółte ostrzeżenia przed oblodzeniem obowiązują w województwach:

podlaskim ;

warmińsko-mazurskim ;

pomorskim , poza powiatami północnymi;

zachodniopomorskim , w powiatach: szczecineckim, drawskim, wałeckim, choszczeńskim;

lubuskim ;

dolnośląskim ;

wielkopolskim ;

opolskim ;

łódzkim ;

kujawsko-pomorskim ;

mazowieckim ;

lubelskim, w północnej połowie województwa.

W powyższych regionach prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura powietrza obniży się do nawet -4 stopni Celsjusza, a temperatura przy gruncie do maksymalnie -7 st. C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się do 31.12.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenia zimowe Źródło: RCB