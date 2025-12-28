Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

IMGW ostrzega. Znów będzie ślisko i niebezpiecznie

Marznące opady
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
IMGW znów ostrzega przed śliską nawierzchnią. W 11 województwach na drogach może pojawić się gołoledź. Sprawdź, gdzie należy uważać.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali oraz prognozę zagrożeń.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - opady marznące

Ostrzeżenia przed opadami marznącymi wydano dla województw:

  • lubuskim;
  • wielkopolskim;
  • zachodniopomorskim (w południowej połowie regionu);
  • pomorskim (w powiatach na południowym wschodzie województwa);
  • kujawsko-pomorskim, w części zachodniej regionu;
  • łódzkim, poza powiatami na północnym wschodzie województwa
  • świętokrzyskim, w zachodniej części regionu;
  • opolskim, poza powiatami na południu;
  • śląskim, z wyjątkiem południowej części województwa;
  • małopolskim, w powiatach: miechowskim i olkuskim;
  • dolnośląskim, poza powiatami na południu regionu.

Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź. Jak przekazali synoptycy, opady przemieszczać się będą z północy na południe.

Alarmy w większości regionów będą obowiązywać od godziny 1 do godziny 10 w poniedziałek. W części Dolnego Śląska, Wielkopolski oraz na Ziemi Łódzkiej niebezpiecznie ma być od godziny 6 do 15 tego samego dnia. Na Opolszczyźnie, Ziemi Świętokrzyskiej, w Małopolsce i na Śląsku alarmy zaczną obowiązywać o godz. 9 i wygasną o godz. 18.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: meteo.imgw.pl
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zrobi się zimno i ślisko

Zrobi się zimno i ślisko

Chwyci tęgi mróz, mocno sypnie śniegiem

Chwyci tęgi mróz, mocno sypnie śniegiem

Zawieje i zamiecie, silny wiatr, śnieg

Oprócz opadów marznących, w poniedziałek zagrożeniem mogą być także inne zjawiska związane z zimą. Jak wynika z prognozy zagrożeń IMGW, w woj. warmińsko-mazurskim i części wschodniej woj. pomorskiego mogą pojawić się alarmy pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Dodatkowo na tym samym obszarze może obowiązywać alarm pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi, a w części Pomorza może mieć on drugi stopień.

Ponadto w woj. zachodniopomorskim w powiatach Koszalin i koszalińskim oraz w woj. pomorskim w powiatach: nowodworskim, Gdańsk, Gdynia, Sopot, puckim, wejherowskim, lęborskim, Słupsk i słupskim mogą obowiązywać żółte alarmy przed silnym wiatrem.

Zawieje i zamiecie śnieżne, silny wiatr, intensywne opady śniegu
Prognoza zagrożeń na poniedziałek
Źródło: meteo.imgw.pl
Pogoda na 16 dni: otwierają się bramy Arktyki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pogoda na 16 dni: otwierają się bramy Arktyki

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenia zimowe
Zagrożenia zimowe
Źródło: RCB

Autorka/Autor: dd

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
IMGW
Czytaj także:
Etna
"Wyjątkowe doświadczenie" dzięki Etnie
Świat
Ulewy i powodzie w Hiszpanii
Ofiara śmiertelna i alert przed "nadzwyczajnym zagrożeniem"
Świat
Noc, popada śnieg
Zrobi się zimno i ślisko
Prognoza
Święta w Tatrach
Seria groźnych wypadków w Tatrach
Polska
Wodowskaz w Elblągu na terenie Kapitanatu Portu
"Poziom rzeki opada", ale władze miasta wciąż apelują
Polska
Stegna
"Morze zagarnęło całą plażę". Nagranie ze Stegny
Polska
Sylwester, noc sylwestrowa, zimne ognie
Chwyci tęgi mróz, mocno sypnie śniegiem
Prognoza
Trzęsienie ziemi w Tajpej
"Budynek najpierw trząsł się w pionie, a potem w poziomie"
Świat
Silny wiatr, wichura
W tych województwach wiatr nadal jest groźny
Prognoza
wasyl_16dni (0-00-02-18) (20)
Pogoda na 16 dni: otwierają się bramy Arktyki
Prognoza
Żabie Stawy w Wysokich Tatrach
Polacy usłyszeli wołanie o pomoc. Węgier utknął na skalnym filarze
Świat
Ujście Martwej Wisły
Strażacy z pełnymi rękami roboty i stan alarmowy na Martwej Wiśle
Polska
Piranie zaatakowały mężczyznę w Brazylii
Piranie śmiertelnie pogryzły dwulatkę
Świat
Mokry śnieg
W części kraju będzie prószył śnieg. Pogoda na dziś
Prognoza
Opady marznące, noc
Lód na drogach, silny wiatr. Zachowajmy ostrożność
Prognoza
Noc, opady śniegu, śnieżyca, deszcz ze śniegiem
Nocą będzie ślisko, popada deszcz ze śniegiem i śnieg
Prognoza
Silna burza Johannes uderzyła w Szwecję
Dziesiątki domów bez prądu. Jest pierwsza ofiara śmiertelna burzy
Świat
Grecja
Wyruszyli w góry w świąteczny poranek. Nie żyje czworo wspinaczy
Świat
Sylwester i Nowy Rok
Sypnie śniegiem. Pogoda na sylwestra i Nowy Rok
Prognoza
Silny wiatr nad Bałtykiem
Alert RCB. "Zabezpiecz dobytek"
Polska
W Rio de Janeiro w Boże Narodzenie było 40 stopni
Fala upałów na Boże Narodzenie. "Jest niesamowicie gorąco"
Świat
Możliwa gołoledź
Jak jeździć po śliskiej nawierzchni. "Po pierwsze maksymalna koncentracja"
Polska
Śnieg w Nowym Jorku
Śnieżyce w Nowym Jorku. Wprowadzono stan wyjątkowy
Świat
Karambol w Minakami
Zderzenie 57 aut na autostradzie Kan-etsu. Niektóre stanęły w ogniu
Świat
Silny wiatr
Dziś we znaki da się silny wiatr
Prognoza
Rumunię nawiedziły obfite opady śniegu
Atak zimy. "Musimy założyć łańcuchy, ale cieszymy się ze śniegu"
Świat
Noc będzie mroźna
Gdzie nocą znów zapanuje mróz
Prognoza
Silne opady deszczu w Oksytanii doprowadziły do podtopień
Miesięczne opady w kilka godzin
Świat
Święta na stacji polarnej
"Tutaj nie ma czegoś takiego jak dni wolne"
Ciekawostki
Ulewy doprowadziły do wezbrania rzek w prowincji Girona w Katalonii
Czerwone alerty, fale nawet na sześć metrów
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom