IMGW ostrzega. Znów będzie ślisko i niebezpiecznie

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali oraz prognozę zagrożeń.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - opady marznące

Ostrzeżenia przed opadami marznącymi wydano dla województw:

lubuskim ;

wielkopolskim ;

zachodniopomorskim (w południowej połowie regionu);

pomorskim (w powiatach na południowym wschodzie województwa);

kujawsko-pomorskim , w części zachodniej regionu;

łódzkim , poza powiatami na północnym wschodzie województwa

świętokrzyskim , w zachodniej części regionu;

opolskim , poza powiatami na południu;

śląskim , z wyjątkiem południowej części województwa;

małopolskim , w powiatach: miechowskim i olkuskim;

dolnośląskim, poza powiatami na południu regionu.

Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź. Jak przekazali synoptycy, opady przemieszczać się będą z północy na południe.

Alarmy w większości regionów będą obowiązywać od godziny 1 do godziny 10 w poniedziałek. W części Dolnego Śląska, Wielkopolski oraz na Ziemi Łódzkiej niebezpiecznie ma być od godziny 6 do 15 tego samego dnia. Na Opolszczyźnie, Ziemi Świętokrzyskiej, w Małopolsce i na Śląsku alarmy zaczną obowiązywać o godz. 9 i wygasną o godz. 18.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: meteo.imgw.pl

Zawieje i zamiecie, silny wiatr, śnieg

Oprócz opadów marznących, w poniedziałek zagrożeniem mogą być także inne zjawiska związane z zimą. Jak wynika z prognozy zagrożeń IMGW, w woj. warmińsko-mazurskim i części wschodniej woj. pomorskiego mogą pojawić się alarmy pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Dodatkowo na tym samym obszarze może obowiązywać alarm pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi, a w części Pomorza może mieć on drugi stopień.

Ponadto w woj. zachodniopomorskim w powiatach Koszalin i koszalińskim oraz w woj. pomorskim w powiatach: nowodworskim, Gdańsk, Gdynia, Sopot, puckim, wejherowskim, lęborskim, Słupsk i słupskim mogą obowiązywać żółte alarmy przed silnym wiatrem.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek Źródło: meteo.imgw.pl

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenia zimowe Źródło: RCB