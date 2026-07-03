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Ostrzeżenia IMGW. Tu nocą mocno powieje

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Silny wiatr, sztorm, wzburzone morze, fale
Pogoda na noc
Źródło wideo: tnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: lindama/AdobeStock
Synoptycy IMGW ostrzegają przed silnym wiatrem, który może rozpędzać się do 80 kilometrów na godzinę. Sprawdź, gdzie należy zachować szczególną ostrożność.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW - silny wiatr

Alarmy pierwszego stopnia przed silnymi wiatrem zostały wydane w województwach:

  • zachodniopomorskim w powiatach: kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
  • pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim.

Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h. Będzie on wiał z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenia ważne będą do godziny 4 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

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Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl
Tagi:
IMGWpogodaprognoza pogody
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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