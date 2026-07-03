Prognoza Ostrzeżenia IMGW. Tu nocą mocno powieje Oprac. Agnieszka Stradecka |

Pogoda na noc Źródło wideo: tnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: lindama/AdobeStock

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW - silny wiatr

Alarmy pierwszego stopnia przed silnymi wiatrem zostały wydane w województwach:

zachodniopomorskim w powiatach: kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;

pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim.

Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h. Będzie on wiał z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenia ważne będą do godziny 4 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.