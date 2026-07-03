Prognoza Ostrzeżenia IMGW. Silny wiatr i ryzyko burz. Tu będzie niebezpiecznie Oprac. Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody na piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Pomarańczowe alarmy przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

pomorskim , w powiatach: puckim, wejherowskim, lęborskim, słupskim, Słupsk;

zachodniopomorskim, w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, kołobrzeskim.

W regionach tych prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 kilometrów na godzinę, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Lokalnie możliwe będą burze. Alarmy będą w mocy w piątek do godziny 20.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Alarmy pierwszego stopnia przed silnymi podmuchami zostały wydane w województwach:

zachodniopomorskim w powiatach: gryfickim, kamieńskim i Świnoujście;

pomorskim, wszędzie poza powiatami objętymi alarmami wyższego stopnia, Gdańskiem i Sopotem.

Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru zachodniego i północno-zachodniego o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h. Lokalnie może grzmieć. Na Pomorzu Zachodnim ostrzeżenia będą obowiązywać w piątek do godz. 17, na Pomorzu Gdańskim - do godz. 18 tego samego dnia.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwie pomorskim, w powiatach: puckim, wejherowskim, lęborskim, słupskim, Słupsk. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu od 20 do 25 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Lokalnie może padać grad. Ostrzeżenia będą w mocy w piątek w godzinach 8-15 i mogą być kontynuowane.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.