Drugi stopień alarmów IMGW. Tam będzie bardzo ślisko

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - opady marznące
Ostrzeżenia drugiego stopnia przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:
- pomorskim;
- warmińsko-mazurskim, wszędzie poza powiatami: węgorzewskim, giżyckim, piskim, ełckim, oleckim, gołdapskim;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach: sępoleńskim, tucholskim, świeckim, grudziądzkim, Grudziądz, brodnickim.
W powyższych powiatach prognozowane są opady śniegu, przechodzące w marznące opady deszczu ze śniegiem, deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź. Natężenie opadów może być okresami umiarkowane.
Pogoda zacznie się psuć w środę między godziną 6 a 9. Alarmy wygasną w czwartek o godzinie 10. W województwie warmińsko-mazurskim przed ich wejściem w życie w mocy będą ostrzeżenia pierwszego stopnia.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące
Synoptycy wydali żółte ostrzeżenia przed opadami marznącymi w województwach:
- zachodniopomorskim;
- lubuskim, poza powiatami południowymi;
- warmińsko-mazurskim, w powiatach: węgorzewskim, giżyckim, piskim, ełckim, oleckim, gołdapskim;
- podlaskim;
- mazowieckim, poza powiatami południowo-zachodnimi;
- kujawsko-pomorskim, poza powiatami objętymi alarmami wyższego stopnia;
- wielkopolskim, w powiatach północnych;
- łódzkim, w pasie powiatów północnych;
- lubelskim, poza powiatami południowo-zachodnimi;
- podkarpackim, w powiatach: stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, mieleckim;
- małopolskim, w powiecie dąbrowskim.
Miejscami prognozowane są słabe opady śniegu, przechodzące w opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź.
Na wschodzie kraju ostrzeżenia są już są w mocy i wygasną w środę w godzinach 2-9. Na zachodzie wejdą one w życie w nocy z wtorku na środę i wygasną do środy do godz. 18.
Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia
Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Opracowała redakcja tvnmeteo.pl
Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki