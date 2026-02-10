Logo TVN24
Opady marznące wkroczą do Polski. Widać je na mapach
PILNE

Drugi stopień alarmów IMGW. Tam będzie bardzo ślisko

Gołoledź w Szczecinie
Pogoda na jutro
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. Pomarańczowe ostrzeżenia meteorologiczne zostały wydane w części kraju. Synoptycy zwracają uwagę na opady marznące, powodujące szklankę na drogach.
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - opady marznące

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:

  • pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim, wszędzie poza powiatami: węgorzewskim, giżyckim, piskim, ełckim, oleckim, gołdapskim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: sępoleńskim, tucholskim, świeckim, grudziądzkim, Grudziądz, brodnickim.

W powyższych powiatach prognozowane są opady śniegu, przechodzące w marznące opady deszczu ze śniegiem, deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź. Natężenie opadów może być okresami umiarkowane.

Pogoda zacznie się psuć w środę między godziną 6 a 9. Alarmy wygasną w czwartek o godzinie 10. W województwie warmińsko-mazurskim przed ich wejściem w życie w mocy będą ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Synoptycy wydali żółte ostrzeżenia przed opadami marznącymi w województwach:

  • zachodniopomorskim;
  • lubuskim, poza powiatami południowymi;
  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: węgorzewskim, giżyckim, piskim, ełckim, oleckim, gołdapskim;
  • podlaskim;
  • mazowieckim, poza powiatami południowo-zachodnimi;
  • kujawsko-pomorskim, poza powiatami objętymi alarmami wyższego stopnia;
  • wielkopolskim, w powiatach północnych;
  • łódzkim, w pasie powiatów północnych;
  • lubelskim, poza powiatami południowo-zachodnimi;
  • podkarpackim, w powiatach: stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, mieleckim;
  • małopolskim, w powiecie dąbrowskim.

Miejscami prognozowane są słabe opady śniegu, przechodzące w opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź.

Na wschodzie kraju ostrzeżenia są już są w mocy i wygasną w środę w godzinach 2-9. Na zachodzie wejdą one w życie w nocy z wtorku na środę i wygasną do środy do godz. 18.

Zagrożenia zimowe
Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Opracowała redakcja tvnmeteo.pl

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki

Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom