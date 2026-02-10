Drugi stopień alarmów IMGW. Tam będzie bardzo ślisko

Pogoda na jutro Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - opady marznące

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:

pomorskim ;

warmińsko-mazurskim , wszędzie poza powiatami: węgorzewskim, giżyckim, piskim, ełckim, oleckim, gołdapskim;

kujawsko-pomorskim, w powiatach: sępoleńskim, tucholskim, świeckim, grudziądzkim, Grudziądz, brodnickim.

W powyższych powiatach prognozowane są opady śniegu, przechodzące w marznące opady deszczu ze śniegiem, deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź. Natężenie opadów może być okresami umiarkowane.

Pogoda zacznie się psuć w środę między godziną 6 a 9. Alarmy wygasną w czwartek o godzinie 10. W województwie warmińsko-mazurskim przed ich wejściem w życie w mocy będą ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Synoptycy wydali żółte ostrzeżenia przed opadami marznącymi w województwach:

zachodniopomorskim ;

lubuskim , poza powiatami południowymi;

warmińsko-mazurskim , w powiatach: węgorzewskim, giżyckim, piskim, ełckim, oleckim, gołdapskim;

podlaskim ;

mazowieckim , poza powiatami południowo-zachodnimi;

kujawsko-pomorskim , poza powiatami objętymi alarmami wyższego stopnia;

wielkopolskim , w powiatach północnych;

łódzkim , w pasie powiatów północnych;

lubelskim , poza powiatami południowo-zachodnimi;

podkarpackim , w powiatach: stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, mieleckim;

małopolskim, w powiecie dąbrowskim.

Miejscami prognozowane są słabe opady śniegu, przechodzące w opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź.

Na wschodzie kraju ostrzeżenia są już są w mocy i wygasną w środę w godzinach 2-9. Na zachodzie wejdą one w życie w nocy z wtorku na środę i wygasną do środy do godz. 18.

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

