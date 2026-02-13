Ostrzeżenia IMGW. Dzień pod znakiem groźnych opadów

Pogoda na dzień Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - roztopy

Synoptycy wydali pomarańczowe ostrzeżenia przed roztopami w województwie podkarpackim, w powiatach bieszczadzkim i leskim.

W południowej części wymienionych powiatów prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 1 do 3 stopni Celsjusza, a temperatura maksymalna nie przekroczy 2-5 st. C. Pojawią się opady deszczu, których suma wyniesie od 10 do 25 litrów na metr kwadratowy. Powieje wiatr południowy, o średniej prędkości od 20 do 35 kilometrów na godzinę, a w porywach od 55 do 70 km/h. Na szczytach gór odczuwalny będzie wiatr o średniej prędkości od 40 km/h do 60 km/h, natomiast w porywach od 65 km/h do 90 km/h. Będzie wiał z kierunków południowego i południowo-zachodniego.

Alarmy wygasną w piątek o godzinie 8.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - roztopy

Alarmy pierwszego stopnia przed roztopami obowiązują w województwach:

podkarpackim , w powiecie lubaczowskim;

lubelskim ;

mazowieckim , w powiatach: lipskim, zwoleńskim, radomskim, Radom, kozienickim, białobrzeskim, garwolińskim, mińskim, siedleckim, Siedlce, łosickim, wołomińskim, otwockim, piaseczyńskim, grójeckim, Warszawa, warszawskim zachodnim, legionowskim, nowodworskim, sochaczewskim, gostynińskim, płockim, Płock, płońskim;

łódzkim, w powiatach: rawskim, skierniewickim, Skierniewice, łowickim, kutnowskim.

Prognozuje się tutaj wzrost temperatury powietrza, powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 do 4 st. C, a temperatura minimalna - od 0 do 3 st. C. Suma opadów deszczu za 48 godzin sięgnie od 5 do 10 litrów na metr kwadratowy oraz powieje wiatr o średniej prędkości od 10 do 25 km/h.

Alarmy wygasną w piątek o godz. 19.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Synoptycy wydali żółte ostrzeżenia przed opadami marznącymi w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, szczecineckim, białogardzkim, kołobrzeskim, świdwińskim, drawskim, łobeskim, stargardzkim, pyrzyckim, gryfińskim, Szczecin, polickim, goleniowskim, Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim;

pomorskim ;

warmińsko-mazurskim , w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim, bartoszyckim, węgorzewskim, gołdapskim, oleckim, giżyckim, kętrzyńskim, mrągowskim, olsztyńskim, Olsztyn, lidzbarskim, ostródzkim, iławskim;

podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki, sejneńskim.

Prognozowane są tam opady śniegu, deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Opady przejściowo mogą mieć umiarkowane natężenie.

Ostrzeżenia wygasną o godz. 13 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

Żółte alarmy obowiązują w województwie pomorskim, w powiatach: gdańskim, Gdańsk, kartuskim, Gdynia, puckim, wejherowskim, lęborskim.

Prognozowane są opady śniegu, przechodzące w nocy w deszcz ze śniegiem i okresami marznący deszcz, powodujący gołoledź. Nad ranem opady ponownie przechodzić będą w śnieg. Opady okresami będą mieć umiarkowane natężenie. Łączny przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 15 cm do 20 cm.

Ostrzeżenia wygasną w piątek o godzinie 18.

Zagrożenia zimowe Źródło: RCB

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Opracowała redakcja tvnmeteo.pl