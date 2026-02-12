Logo TVN24
Prognoza

Śliskie drogi i słaba widzialność. IMGW ostrzega

Oblodzenie, gęsta mgła
Pogoda na czwartek
Pogoda w Polsce. W części kraju obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne IMGW. Zagrożenie stanowią utrzymujące się w części kraju gęste mgły, poważnie ograniczające widzialność. Miejscami występują także opady marznące.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - roztopy

Synoptycy wydali pomarańczowe ostrzeżenia przed roztopami w województwie podkarpackim, w powiatach bieszczadzkim i leskim.

W południowej części wymienionych powiatów prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 1 do 3 stopni Celsjusza, a temperatura maksymalna nie przekroczy 2-5 st. C. Pojawią się opady deszczu, których suma wyniesie od 10 do 25 litrów na metr kwadratowy. Powieje wiatr południowy, o średniej prędkości od 20 do 35 kilometrów na godzinę, a w porywach od 55 do 70 km/h. Na szczytach gór odczuwalny będzie wiatr o średniej prędkości od 40 km/h do 60 km/h, natomiast w porywach od 65 km/h do 90 km/h. Będzie wiał z kierunków południowego i południowo-zachodniego.

Alarmy wygasną w piątek o godzinie 8.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - roztopy

Alarmy pierwszego stopnia przed roztopami obowiązują w województwach:

  • podkarpackim, w powiecie lubaczowskim;
  • lubelskim;
  • mazowieckim, w powiatach: lipskim, zwoleńskim, radomskim, Radom, kozienickim, białobrzeskim, garwolińskim, mińskim, siedleckim, Siedlce, łosickim, wołomińskim, otwockim, piaseczyńskim, grójeckim, Warszawa, warszawskim zachodnim, legionowskim, nowodworskim, sochaczewskim, gostynińskim, płockim, Płock, płońskim;
  • łódzkim, w powiatach: rawskim, skierniewickim, Skierniewice, łowickim, kutnowskim.

Prognozuje się tutaj wzrost temperatury powietrza, powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 do 4 st. C, a temperatura minimalna - od 0 do 3 st. C. Suma opadów deszczu za 48 godzin sięgnie od 5 do 10 litrów na metr kwadratowy oraz powieje wiatr o średniej prędkości od 10 do 25 km/h.

Alarmy wygasną w piątek o godz. 19.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

  • zachodniopomorskim;
  • wielkopolskim, w powiatach: złotowskim, pilskim;
  • pomorskim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: sępoleńskim, tucholskim, świeckim, grudziądzkim, Grudziądz, brodnickim;
  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: ostródzkim, braniewskim, elbląskim, Elbląg, iławskim.

Miejscami obserwuje się i nadal prognozuje gęstą mgłę ograniczającą widzialność poniżej 200 metrów.

Alarmy wygasną w czwartek o godzinie 11.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Synoptycy wydali żółte ostrzeżenia przed opadami marznącymi w województwach:

  • pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: sępoleńskim, tucholskim, świeckim, grudziądzkim, Grudziądz, brodnickim;
  • podlaskim;
  • mazowieckim, w powiatach: żuromińskim, mławskim, przasnyskim, makowskim, ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim.

Miejscami prognozowane są tam słabe opady marznącego deszczu, mżawki, a na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem powodujące gołoledź.

Ostrzeżenia wygasną o godz. 10 w czwartek na Mazowszu i południowym Podlasiu oraz o godz. 13 w czwartek na pozostałym obszarze.

"Uważaj na drogach i chodnikach". Alert RCB w mocy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Uważaj na drogach i chodnikach". Alert RCB w mocy

Zagrożenia zimowe
Zagrożenia zimowe
Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW

