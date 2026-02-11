Alarmy IMGW. Opady marznące dalej groźne. Gdzie trzeba na nie uważać

Pogoda na jutro Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - roztopy

Synoptycy wydali pomarańczowe ostrzeżenia przed roztopami w województwie podkarpackim, w powiatach bieszczadzkim i leskim.

W południowej części wymienionych powiatów prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 1 do 3 stopni Celsjusza, a temperatura maksymalna nie przekroczy 2-5 st. C. Pojawią się opady deszczu, których suma wyniesie od 10 do 25 litrów na metr kwadratowy. Powieje wiatr południowy, o średniej prędkości od 20 do 35 kilometrów na godzinę, a w porywach od 55 do 70 km/h. Na szczytach gór odczuwalny będzie wiatr o średniej prędkości wynoszącej od 40 km/h do 60 km/h, natomiast w porywach od 65 km/h do 90 km/h. Będzie on wiał z kierunków południowego i południowo-zachodniego.

Alarmy wygasną w piątek o godzinie 8.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Synoptycy wydali żółte ostrzeżenia przed opadami marznącymi w województwach:

pomorskim ;

warmińsko-mazurskim ;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: sępoleńskim, tucholskim, świeckim, grudziądzkim, Grudziądz, brodnickim;

podlaskim ;

mazowieckim , w powiatach: płockim, Płock, sierpeckim, żuromińskim, mławskim, płońskim, ciechanowskim, przasnyskim, makowskim, ostrołęckim, Ostrołęka, nowodworskim, pułtuskim, wyszkowskim, wołomińskim, ostrowskim, węgrowskim, sokołowskim, mińskim, siedleckim, Siedlce, łosickim;

lubelskim, poza powiatami na zachodzie i południowym zachodzie.

Miejscami prognozowane są tam słabe opady marznącego deszczu, mżawki, a na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem powodujące gołoledź.

Ostrzeżenia weszły już w życie wszędzie poza Lubelszczyzną, gdzie zaczną obowiązywać o godz. 22 w środę. Wygasną o godz. 10 w czwartek na Mazowszu, południowym Podlasiu i Lubelszczyźnie i o godz. 13 w czwartek na pozostałym obszarze.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - roztopy

Alarmy pierwszego stopnia przed roztopami obowiązują w województwach:

podkarpackim , w powiecie lubaczowskim;

lubelskim ;

mazowieckim , w powiatach: lipskim, zwoleńskim, radomskim, Radom, kozienickim, białobrzeskim, garwolińskim, mińskim, siedleckim, Siedlce, łosickim, wołomińskim, otwockim, piaseczyńskim, grójeckim, Warszawa, warszawskim zachodnim, legionowskim, nowodworskim, sochaczewskim, gostynińskim, płockim, Płock, płońskim;

łódzkim, w powiatach: rawskim, skierniewickim, Skierniewice, łowickim, kutnowskim.

Prognozuje się tutaj wzrost temperatury powietrza, powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 do 4 st. C, a temperatura minimalna - od 0 do 3 st. C. Suma opadów deszczu za 48 godzin sięgnie od 5 do 10 litrów na metr kwadratowy oraz powieje wiatr o średniej prędkości od 10 do 25 km/h.

Alarmy wygasną w piątek o godz. 19.

Zagrożenia zimowe Źródło: RCB

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Opracowała redakcja tvnmeteo.pl