Lodowica. Ponad połowa Polski zagrożona przez opady marznącego deszczu

Oblodzenie, ślisko, lód, szklanka, marznące opady
Pogoda na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą w poniedziałek. W ponad połowie Polski obowiązują alarmy przed opadami marznącymi i gołoledzią. W wielu województwach mają one drugi stopień.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - opady marznące

Przed opadami marznącymi ostrzega IMGW. Alarmy drugiego stopnia obowiązują w województwach:

  • pomorskim;
  • zachodniopomorskim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim;
  • lubuskim, w powiatach: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • wielkopolskim, w powiatach: złotowskim, pilskim, czarnkowsko-trzcianeckim, chodzieskim, wągrowieckim;
  • mazowieckim, w powiatach: żuromińskim, mławskim, przasnyskim, ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim.

W powyższych regionach prognozowane są słabe i okresami umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Najintensywniejsze opady wystąpią w drugiej połowie nocy z niedzieli na poniedziałek i rano.

W zachodniej i południowej części województwa zachodniopomorskiego oraz woj. lubuskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim ostrzeżenia są w mocy do godziny 15 w poniedziałek, w północno-wschodniej części woj. zachodniopomorskiego, woj. pomorskim, w zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego i północno-zachodniej części woj. mazowieckiego - do godz. 19 w poniedziałek, a na pozostałym obszarze - do godz. 20 w poniedziałek.

02 meteo ostrzezenia NOWE v2.jpg
02 meteo ostrzezenia NOWE v2.jpg
Źródło: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami wydano w województwach:

  • mazowieckim, poza powiatami objętymi alarmami drugiego stopnia i powiatami na krańcach południowych;
  • łódzkim, w powiatach: kutnowskim, łowickim, skierniewickim, Skierniewice, rawskim;
  • lubelskim.

Prognozowane są tam okresami słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź.

W środkowej i południowej części województwa lubelskiego niebezpiecznie będzie do godziny 13 w poniedziałek, a na pozostałym obszarze objętym alarmem - do godz. 15 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - roztopy

Żółte alarmy przed roztopami wydano w województwie podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, strzyżowskim, brzozowskim, sanockim, leskim, przemyskim, Przemyśl, bieszczadzkim.

W powiatach tych prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do 2 stopni Celsjusza. Termometry pokażą maksymalnie od 3 do 7 st. C. Suma opadów deszczu wyniesie od 5 do około 10 litrów na metr kwadratowy. Ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 18 w niedzielę i wygasną o godzinie 17 we wtorek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Jak powstaje szklanka na drogach
Jak powstaje szklanka na drogach
Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

