Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Niebezpieczne warunki na drogach. IMGW ostrzega

Gołoledź, zima
Prognoza pogody na środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gęstą mgłą i oblodzeniem. Żółte alarmy meteorologiczne obowiązują w 13 województwach. Sprawdź szczegóły.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Alarmy pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydano w województwach:

  • podlaskim;
  • lubelskim;
  • mazowieckim, poza powiatami na północnym zachodzie;
  • łódzkim;
  • wielkopolskim, w powiatach: kaliskim, Kalisz, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim;
  • śląskim, w powiecie kłobuckim;
  • opolskim, w powiatach północnych;
  • dolnośląskim, w północnej połowie (poza powiatem głogowskim).

Prognozuje się tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie od -5 do -2 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna przy gruncie - około -5 st. C.

Ostrzeżenia są w mocy do godziny 9 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte ostrzeżenia przed gęstą mgłą wydano w województwach:

  • małopolskim, w powiatach: nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, tarnowskim, Tarnów, brzeskim, dąbrowskim;
  • lubelskim;
  • mazowieckim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • pomorskim, w południowej połowie;
  • zachodniopomorskim, w powiatach południowo-wschodnich;
  • wielkopolskim, w powiatach pilskim i złotowskim.

Prognozuje się tam gęste mgły, miejscami marznące, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.

Alarmy obowiązują do godziny 9 w środę.

Jak powstaje mgła
Jak powstaje mgła
Źródło: Małgorzata Latos/PAP

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
IMGWZimamgłaMróz
Czytaj także:
Opady śniegu, pogoda
W części kraju popada śnieg
Prognoza
Służby odnalazły ciało amerykańskiego studenta porwanego przez fale na Lanzarote
Tragedia na Wyspach Kanaryjskich. Nie żyje amerykański student
Najnowsze
Chłopiec z Wirginii zmarł po wpadnięciu do lodowatego jeziora
Rośnie bilans ofiar zimowej burzy. Troje braci wpadło pod lód
Świat
Lód na chodniku
W nocy na chodnikach i drogach będzie ślisko
Prognoza
Głaz spadł na dom na Minorce
Głaz wielkości auta wpadł do sypialni. Jest ofiara śmiertelna
Świat
Po osuwisku w Nascemi na Sycylii domy znalazły się na skraju klifu
"Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że sytuacja jest bardzo skomplikowana"
Świat
Burza Chandra wywołała powódź w miejscowości Bunclody w południowo-wschodniej Irlandii
"W tej chwili to istny rwący potok"
Świat
Mróz
Siarczysty mróz już niebawem. Ile stopni będzie
Prognoza
Akcja ratunkowa po zejściu osuwiska na Jawie
Osuwisko zeszło, 23 żołnierzy zginęło
Świat
Pantera śnieżna (Panthera uncia)
Chciała zrobić sobie zdjęcie z dzikim kotem, została zaatakowana
Świat
Auta zagrzebane w śniegu w hiszpańskich górach Sierra Nevada
"Utknąłem w sobotę i wciąż nie mogę się wydostać"
Świat
Pożar w Jacobs Well po wypadku awionetki
Prawie 50 stopni na termometrach. Każda iskra może wywołać pożar
Świat
Popada deszcz, deszcz ze śniegiem
Popada deszcz, deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Pogoda na dziś
Prognoza
Hipopotam w wodzie - zdjęcie poglądowe
Władze ostrzegają przed atakami krokodyli i hipopotamów
Świat
Lód, mróz
"Temperatura runie w przepaść". Może być poniżej -20 stopni
Prognoza
Noc mgła zima
Noc przyniesie zimowe opady i marznące mgły
Prognoza
Utrudnienia na dworcu w Lesznie
Utrudnienia na kolei, opóźnienia przekraczające osiem godzin
Prognoza
Lód w Szczecinie
Polska pod lodem. Wasze zdjęcia i nagrania
Polska
Sycylia, osuwisko
Osuwisko na turystycznej wyspie. "Sytuacja jest dramatyczna"
Świat
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Alert RCB dla kolejnych regionów. "Ogranicz podróże"
Prognoza
Zimowe opady
Jakie będą dalsze losy opadów marznących?
Prognoza
Tramwaje nie jeżdżą w Berlinie
Atak zimy w Niemczech. Berlińskie tramwaje sparaliżowane
Świat
Intensywne opady śniegu na Hokkaido
Dosypało rekordowo dużo. "Nie ma nawet gdzie wyrzucać śniegu"
Świat
Oblodzone molo w Sopocie
Molo w Sopocie zamknięte do odwołania. Nie tylko ono
Polska
Opady marznące nad Polską
Radar opadów marznących. Tu nie da się chodzić
Prognoza
Opady marznące, śnieg z deszczem
W wielu miejscach przyda się parasol
Prognoza
Śnieg w Nowym Jorku
Białe drogi, pierwsze utrudnienia. Relacje z Nowego Jorku
Świat
Śnieżyce w stanie Maryland - trudne warunki na drogach
Pierwsze ofiary śmiertelne śnieżycy. 900 tysięcy domów bez prądu
Świat
Noc mgła Polska
W nocy będzie pochmurno i mgliście
Prognoza
Krynica-Zdrój
W Krynicy-Zdrój czeka uczta dla ciała i dla ducha
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom