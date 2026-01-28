Niebezpieczne warunki na drogach. IMGW ostrzega

Prognoza pogody na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Alarmy pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydano w województwach:

podlaskim ;

lubelskim ;

mazowieckim , poza powiatami na północnym zachodzie;

łódzkim ;

wielkopolskim , w powiatach: kaliskim, Kalisz, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim;

śląskim , w powiecie kłobuckim;

opolskim , w powiatach północnych;

dolnośląskim, w północnej połowie (poza powiatem głogowskim).

Prognozuje się tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie od -5 do -2 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna przy gruncie - około -5 st. C.

Ostrzeżenia są w mocy do godziny 9 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte ostrzeżenia przed gęstą mgłą wydano w województwach:

małopolskim , w powiatach: nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, tarnowskim, Tarnów, brzeskim, dąbrowskim;

lubelskim ;

mazowieckim ;

kujawsko-pomorskim ;

warmińsko-mazurskim ;

pomorskim , w południowej połowie;

zachodniopomorskim , w powiatach południowo-wschodnich;

wielkopolskim, w powiatach pilskim i złotowskim.

Prognozuje się tam gęste mgły, miejscami marznące, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.

Alarmy obowiązują do godziny 9 w środę.

Jak powstaje mgła Źródło: Małgorzata Latos/PAP

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.