Niebezpieczne warunki na drogach. IMGW ostrzega

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie
Alarmy pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydano w województwach:
- podlaskim;
- lubelskim;
- mazowieckim, poza powiatami na północnym zachodzie;
- łódzkim;
- wielkopolskim, w powiatach: kaliskim, Kalisz, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim;
- śląskim, w powiecie kłobuckim;
- opolskim, w powiatach północnych;
- dolnośląskim, w północnej połowie (poza powiatem głogowskim).
Prognozuje się tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie od -5 do -2 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna przy gruncie - około -5 st. C.
Ostrzeżenia są w mocy do godziny 9 w środę.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Żółte ostrzeżenia przed gęstą mgłą wydano w województwach:
- małopolskim, w powiatach: nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, tarnowskim, Tarnów, brzeskim, dąbrowskim;
- lubelskim;
- mazowieckim;
- kujawsko-pomorskim;
- warmińsko-mazurskim;
- pomorskim, w południowej połowie;
- zachodniopomorskim, w powiatach południowo-wschodnich;
- wielkopolskim, w powiatach pilskim i złotowskim.
Prognozuje się tam gęste mgły, miejscami marznące, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.
Alarmy obowiązują do godziny 9 w środę.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: red.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock