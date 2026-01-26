Gołoledź, mgły, szadź. Ostrzeżenia IMGW. Polska jak lodowisko

Pogoda na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - opady marznące

Przed opadami marznącymi ostrzega IMGW. Alarmy drugiego stopnia obowiązują w województwach:

pomorskim ;

zachodniopomorskim ;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

lubuskim , w powiatach: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim;

kujawsko-pomorskim ;

wielkopolskim , w powiatach: złotowskim, pilskim, czarnkowsko-trzcianeckim, chodzieskim, wągrowieckim;

mazowieckim, w powiatach: żuromińskim, mławskim, przasnyskim, ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim.

W powyższych regionach prognozowane są słabe i okresami umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

W zachodniej i południowej części województwa zachodniopomorskiego oraz woj. lubuskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim ostrzeżenia są w mocy do godziny 15 w poniedziałek, w północno-wschodniej części woj. zachodniopomorskiego, woj. pomorskim, w zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego i północno-zachodniej części woj. mazowieckiego - do godz. 19 w poniedziałek, a na pozostałym obszarze - do godz. 20 w poniedziałek.

03 meteo ostrzezenia NOWE v2.jpg Źródło: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami wydano w województwach:

mazowieckim , poza powiatami objętymi alarmami drugiego stopnia i powiatami na krańcach południowych;

łódzkim , w powiatach: kutnowskim, łowickim, skierniewickim, Skierniewice, rawskim;

lubelskim.

Prognozowane są tam okresami słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź.

W środkowej i południowej części województwa lubelskiego niebezpiecznie będzie do godziny 13 w poniedziałek, a na pozostałym obszarze objętym alarmem - do godz. 15 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Synoptycy IMGW ostrzegają przed oblodzeniem, jakie pojawi się w województwach:

lubuskim , poza powiatami na krańcach północnych;

wielkopolskim , w powiatach: międzychodzkim, szamotulskim, obornickim, poznańskim, Poznań, nowotomyskim, grodziskim, wolsztyńskim, kościańskim, śremskim, leszczyńskim, gostyńskim, rawickim;

dolnośląskim , poza powiatami na krańcach wschodnich;

podkarpackim.

W tych miejscach prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem oraz w trakcie opadów mokrego śniegu.

W województwie lubuskim i zachodniej połowie woj. dolnośląskiego alarmy wejdą w życie o godzinie 18 w poniedziałek, w woj. wielkopolskim i wschodniej połowie woj. dolnośląskiego - o 22 w poniedziałek, a w woj. podkarpackim - o 3 we wtorek. Wszędzie wygasną o godz. 9 we wtorek.

Jak powstaje szklanka na drogach Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Zagrożeniem będzie także gęsta mgła. IMGW ostrzega przed nią w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: szczecineckim, drawskim, wałeckim;

pomorskim , poza powiatami północnymi;

wielkopolskim , w powiatach: złotowskim, pilskim, kolskim;

kujawsko-pomorskim ;

warmińsko-mazurskim , w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim, lidzbarskim, ostródzkim, olsztyńskim, Olsztyn, iławskim, nowomiejskim, działdowskim, nidzickim, szczycieńskim;

mazowieckim , poza powiatami na wschodzie i północnym wschodzie;

łódzkim , poza powiatami na południowym zachodzie;

świętokrzyskim , poza powiatami na południowym zachodzie;

lubelskim , poza powiatami na północnym wschodzie;

podkarpackim, w powiatach: tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, stalowowolskim, niżańskim.

Tutaj synoptycy prognozują miejscami gęstą mgłę, ograniczającą widzialność poniżej 200 metrów i lokalnie osadzająca szadź. Mgła może powodować śliskość nawierzchni dróg i chodników.

Alarmy wejdą w życie o godzinie 19 w poniedziałek i będą w mocy do godz. 9 we wtorek.

Jak powstaje mgła Źródło: Małgorzata Latos/PAP

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - roztopy

Żółte alarmy przed roztopami wydano w województwie podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, strzyżowskim, brzozowskim, sanockim, leskim, przemyskim, Przemyśl, bieszczadzkim.

W powiatach tych prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do 2 stopni Celsjusza. Termometry pokażą maksymalnie od 3 do 7 st. C. Suma opadów deszczu wyniesie od 5 do około 10 litrów na metr kwadratowy. Ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 18 w niedzielę i wygasną o godzinie 17 we wtorek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.