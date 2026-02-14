Uwaga, tu rano będzie ślisko. IMGW ostrzega

Prognoza pogody na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Alarmy pierwszego stopnia przed oblodzeniem obowiązują w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim;

śląskim , w powiatach: bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim, żywieckim;

małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim.

Alarmy będą w mocy do godziny 8 w sobotę.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

