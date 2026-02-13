Niebezpieczna noc na drogach w połowie kraju

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Alarmy pierwszego stopnia przed oblodzeniem obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, szczecineckim, drawskim, świdwińskim, łobeskim, kołobrzeskim, gryfickim;

wielkopolskim , w północno-wschodniej połowie województwa;

pomorskim ;

kujawsko-pomorskim ;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

mazowieckim , wszędzie poza powiatami południowymi;

lubelskim , w powiatach: łukowskim, radzyńskim, bialskim, Biała Podlaska;

łódzkim , w powiatach: skierniewickim, Skierniewice, łowickim, kutnowskim, łęczyckim, zgierskim, poddębickim;

dolnośląskim , w powiatach: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim;

śląskim , w powiatach: bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim, żywieckim;

małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim.

Prognozuje się tutaj zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Na południu temperatura minimalna wyniesie od 0 do -3 st. C na południu, a na północnym wschodzie - od -5 do -8 st. C. Temperatura minimalna przy gruncie będzie jeszcze niższa. W północnej połowie Polski ujemna temperatura powietrza utrzyma się przez od czterech do sześciu dni.

W północnej połowie Polski ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 6 w sobotę. Na południu kraju alarmy będą w mocy między północą a godz. 8 w sobotę.

meteo-ostrzezenia-NOWE-v2_2.jpg

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenia zimowe Źródło: RCB

Opracowała redakcja tvnmeteo.pl