Niebezpieczna noc na drogach w połowie kraju

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie
Alarmy pierwszego stopnia przed oblodzeniem obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, szczecineckim, drawskim, świdwińskim, łobeskim, kołobrzeskim, gryfickim;
- wielkopolskim, w północno-wschodniej połowie województwa;
- pomorskim;
- kujawsko-pomorskim;
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim;
- mazowieckim, wszędzie poza powiatami południowymi;
- lubelskim, w powiatach: łukowskim, radzyńskim, bialskim, Biała Podlaska;
- łódzkim, w powiatach: skierniewickim, Skierniewice, łowickim, kutnowskim, łęczyckim, zgierskim, poddębickim;
- dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim;
- śląskim, w powiatach: bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim, żywieckim;
- małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim.
Prognozuje się tutaj zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Na południu temperatura minimalna wyniesie od 0 do -3 st. C na południu, a na północnym wschodzie - od -5 do -8 st. C. Temperatura minimalna przy gruncie będzie jeszcze niższa. W północnej połowie Polski ujemna temperatura powietrza utrzyma się przez od czterech do sześciu dni.
W północnej połowie Polski ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 6 w sobotę. Na południu kraju alarmy będą w mocy między północą a godz. 8 w sobotę.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
