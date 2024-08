Ostrzeżenia IMGW niemal w całej Polsce

czytaj dalej

Międzynarodowy zespół naukowców opracował nową formułę żelu, który pomaga chronić budynki przed ogniem. Testy wskazują na to, że preparat daje o wiele lepsze efekty niż obecnie stosowane środki. Jest on również nieszkodliwy dla środowiska i został zaakceptowany przez amerykańską rządową agencję US Forest Service.