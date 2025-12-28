Ostrzeżenia IMGW. Silny wiatr i lód nie odpuszczają

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano w województwach:
- pomorskim, w jego północno-zachodniej, północnej i wschodniej części;
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim;
- mazowieckim, poza jego północno-zachodnią i zachodnią częścią;
- świętokrzyskim;
- podkarpackim; lubelskim;
- małopolskim, w powiatach: gorlickim, tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim, brzeskim, bocheńskim, gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, nowatorskim, limanowskim.
Występować będzie tam dość silny i silny północny i północno-zachodni wiatr o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 85 km/h.
Ostrzeżenia będą wygasać stopniowo do godz. 16 w niedzielę.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydano w województwach:
- lubelskim;
- podlaskim;
- warmińsko-mazurskim;
- mazowieckim;
- łódzkim, poza jego południową i południowo-zachodnią częścią;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach: grudziądzkim, Grudziądz, wąbrzeskim, chełmińskim, toruńskim, Toruń, brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, rypińskim, radziejowskim, włocławskim, inowrocławskim, mogileńskim, aleksandrowskim,
Lokalnie prognozuje się tam zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników po przelotnych opadach deszczu ze śniegiem i śniegu.
Ostrzeżenia obowiązują do godz. 7.30 w niedzielę.
Czym są ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia IMGW
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
