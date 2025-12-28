Ostrzeżenia IMGW. Silny wiatr i lód nie odpuszczają

Prognoza pogody na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano w województwach:

pomorskim , w jego północno-zachodniej, północnej i wschodniej części;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

mazowieckim , poza jego północno-zachodnią i zachodnią częścią;

świętokrzyskim ;

podkarpackim ; lubelskim ;

małopolskim, w powiatach: gorlickim, tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim, brzeskim, bocheńskim, gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, nowatorskim, limanowskim.

Występować będzie tam dość silny i silny północny i północno-zachodni wiatr o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 85 km/h.

Ostrzeżenia będą wygasać stopniowo do godz. 16 w niedzielę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydano w województwach:

lubelskim ;

podlaskim ;

warmińsko-mazurskim ;

mazowieckim;

łódzkim , poza jego południową i południowo-zachodnią częścią;

kujawsko-pomorskim, w powiatach: grudziądzkim, Grudziądz, wąbrzeskim, chełmińskim, toruńskim, Toruń, brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, rypińskim, radziejowskim, włocławskim, inowrocławskim, mogileńskim, aleksandrowskim,

Lokalnie prognozuje się tam zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników po przelotnych opadach deszczu ze śniegiem i śniegu.

Ostrzeżenia obowiązują do godz. 7.30 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia IMGW

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.