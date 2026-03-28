Tu rano nadal mrozi i sypie śniegiem

Zimowe warunki w Zakopanem
Prognoza pogody na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed groźną aurą. W wielu województwach rano występują przymrozki, są również miejsca, gdzie sypie śnieg. Sprawdź, gdzie pogoda daje się we znaki.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

Alarmy przed intensywnymi opadami śniegu wydano w województwach:

  • śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, żywieckim;
  • małopolskim, w powiatach: wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim.

Na obszarach położonych powyżej 800 metrów nad poziomem morza prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 centymetrów. Całkowity przyrost pokrywy śnieżnej od czwartku do soboty rano wyniesie 20-30 cm.

Alarmy są ważne do godziny 7 w sobotę.

"Noc zmieniła wszystko". Są miasta białe od śniegu

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Synoptycy wydali ostrzeżenia przed przymrozkami w województwach:

  • zachodniopomorskim;
  • pomorskim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim, w powiatach północnych;
  • mazowieckim, w powiatach północnych;
  • łódzkim, w powiatach na krańcach zachodnich i północnych;
  • wielkopolskim;
  • lubuskim;
  • dolnośląskim.

Na przeważającym obszarze temperatura powietrza obniży się do -4 stopni Celsjusza, lokalnie do -6 st. C, a przy gruncie do -8 st. C.

Ostrzeżenia są w mocy do godz. 8 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Józef Niedziałek

Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
