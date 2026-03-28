Tu rano nadal mrozi i sypie śniegiem

Prognoza pogody na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

Alarmy przed intensywnymi opadami śniegu wydano w województwach:

śląskim , w powiatach: cieszyńskim, bielskim, żywieckim;

małopolskim, w powiatach: wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim.

Na obszarach położonych powyżej 800 metrów nad poziomem morza prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 centymetrów. Całkowity przyrost pokrywy śnieżnej od czwartku do soboty rano wyniesie 20-30 cm.

Alarmy są ważne do godziny 7 w sobotę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Synoptycy wydali ostrzeżenia przed przymrozkami w województwach:

zachodniopomorskim ;

pomorskim ;

kujawsko-pomorskim ;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim , w powiatach północnych;

mazowieckim , w powiatach północnych;

łódzkim , w powiatach na krańcach zachodnich i północnych;

wielkopolskim ;

lubuskim ;

dolnośląskim.

Na przeważającym obszarze temperatura powietrza obniży się do -4 stopni Celsjusza, lokalnie do -6 st. C, a przy gruncie do -8 st. C.

Ostrzeżenia są w mocy do godz. 8 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.