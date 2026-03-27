Dosypie śniegu, temperatura mocno spadnie. Ostrzeżenia w 12 województwach

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu
Alarmy przed intensywnymi opadami śniegu wydano w województwach:
- śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, żywieckim;
- małopolskim, w powiatach: wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim.
Na obszarach położonych powyżej 800 metrów nad poziomem morza prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 centymetrów. Całkowity przyrost pokrywy śnieżnej od czwartku do soboty rano wyniesie 20-30 cm.
Alarmy będą ważne do godziny 7 w sobotę.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu
Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w województwach:
- śląskim, w powiatach południowych;
- małopolskim, w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, suskim, myślenickim, limanowskim, bocheńskim, wielickim, krakowskim, Kraków.
Spodziewane są tutaj opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami - silnym. Prognozowana suma opadów od nocy ze środy na czwartek do piątkowego popołudnia wyniesie miejscami od 50-60 litrów na metr kwadratowy.
Ostrzeżenia wygasną w piątek o godzinie 18.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki
Synoptycy wydali ostrzeżenia przed przymrozkami w województwach:
- zachodniopomorskim;
- pomorskim;
- kujawsko-pomorskim;
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim, w powiatach północnych;
- mazowieckim, w powiatach północnych;
- łódzkim, w powiatach na krańcach zachodnich i północnych;
- wielkopolskim;
- lubuskim;
- dolnośląskim.
Na przeważającym obszarze temperatura powietrza obniży się do -4 stopni Celsjusza, lokalnie do -6 st. C, a przy gruncie do -8 st. C.
Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 21 w piątek do godz. 8 w sobotę.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl
