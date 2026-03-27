Dosypie śniegu, temperatura mocno spadnie. Ostrzeżenia w 12 województwach

Intensywne opady śniegu w Zakopanem
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu i deszczu w części kraju. Ponadto w wielu województwach w nocy i nad ranem spodziewane są przymrozki. Sprawdź, gdzie należy uważać.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

Alarmy przed intensywnymi opadami śniegu wydano w województwach:

  • śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, żywieckim;
  • małopolskim, w powiatach: wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim.

Na obszarach położonych powyżej 800 metrów nad poziomem morza prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 centymetrów. Całkowity przyrost pokrywy śnieżnej od czwartku do soboty rano wyniesie 20-30 cm.

Alarmy będą ważne do godziny 7 w sobotę.

Polska

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w województwach:

  • śląskim, w powiatach południowych;
  • małopolskim, w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, suskim, myślenickim, limanowskim, bocheńskim, wielickim, krakowskim, Kraków.

Spodziewane są tutaj opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami - silnym. Prognozowana suma opadów od nocy ze środy na czwartek do piątkowego popołudnia wyniesie miejscami od 50-60 litrów na metr kwadratowy.

Ostrzeżenia wygasną w piątek o godzinie 18.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Synoptycy wydali ostrzeżenia przed przymrozkami w województwach:

  • zachodniopomorskim;
  • pomorskim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim, w powiatach północnych;
  • mazowieckim, w powiatach północnych;
  • łódzkim, w powiatach na krańcach zachodnich i północnych;
  • wielkopolskim;
  • lubuskim;
  • dolnośląskim.

Na przeważającym obszarze temperatura powietrza obniży się do -4 stopni Celsjusza, lokalnie do -6 st. C, a przy gruncie do -8 st. C.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 21 w piątek do godz. 8 w sobotę.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Józef Niedziałek

Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
