20 centymetrów śniegu, intensywne opady deszczu, silny wiatr i przymrozki. Ostrzeżenia IMGW - mapy

Prognoza pogody na środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed szeregiem zagrożeń ze strony pogody. Według synoptyków powinniśmy przygotować się na intensywne opady śniegu i deszczu, przymrozki oraz silny wiatr.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

Alerty przed intensywnymi opadami śniegu pojawiły się w województwach:

  • śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, żywieckim;
  • małopolskim, w powiatach: wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim.

Na obszarach położonych powyżej 700 m n.p.m. prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10-20 cm.

Alerty będą w mocy od godziny 12 w czwartek do godziny 12 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady śniegu

Ostrzeżenia przed opadami śniegu zostały wydane w powiecie kłodzkim w województwie dolnośląskim.

Na obszarach położonych powyżej 800 metrów nad poziomem morza prognozowane są opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5-10 centymetrów.

Ostrzeżenia będą obowiązywać w czwartek w godzinach 12-9.

Źródło: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w województwach:

  • śląskim, w południowej części;
  • małopolskim, w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, suskim, myślenickim, limanowskim, bocheńskim, wielickim, krakowskim, Kraków.

Spodziewane są tutaj opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana suma opadów wynosi 30-40 litrów na metr kwadratowy.

Alerty będą wchodzić w życie stopniowo, od godziny 21 w środę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Alerty przed silnym wiatrem zostały wydane w województwach:

  • zachodniopomorskim;
  • pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: grudziądzkim, Grudziądz, świeckim, chełmińskim, tucholskim, bydgoskim, Bydgoszcz, sępoleńskim, nakielskim;
  • wielkopolskim, w powiatach: złotowskim, pilskim, wągrowieckim, chodzieskim, obornickim, czarnkowsko-trzcianeckim, szamotulskim, międzychodzkim, nowotomyskim;
  • lubuskim, poza powiatami na krańcach południowych;
  • dolnośląskim, w powiatach południowych.

W tych miejscach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 do 35 kilometrów na godzinę, miejscami w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu.

Ostrzeżenia wejdą w życie w środę o godzinie 10 i przestaną obowiązywać o godz. 17 tego samego dnia.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Synoptycy wydali ostrzeżenia przed przymrozkami w województwach:

  • lubuskim, poza powiatami południowymi;
  • wielkopolskim, w powiatach północnych;
  • zachodniopomorskim, w powiatach południowych;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: tucholskim, sępoleńskim, nakielskim;
  • pomorskim, w powiatach: człuchowskim, bytowskim, chojnickim, kościerskim, starogardzkim, kartuskim, gdańskim, Gdańsk.

W tych miejscach prognozowany jest lokalnie spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -3 st. C.

Alerty będą w mocy w godzinach 12-7 w czwartek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Opracowali Agnieszka Stradecka i Krzysztof Posytek

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

