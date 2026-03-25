20 centymetrów śniegu, intensywne opady deszczu, silny wiatr i przymrozki. Ostrzeżenia IMGW - mapy

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu
Alerty przed intensywnymi opadami śniegu pojawiły się w województwach:
- śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, żywieckim;
- małopolskim, w powiatach: wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim.
Na obszarach położonych powyżej 700 m n.p.m. prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10-20 cm.
Alerty będą w mocy od godziny 12 w czwartek do godziny 12 w piątek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady śniegu
Ostrzeżenia przed opadami śniegu zostały wydane w powiecie kłodzkim w województwie dolnośląskim.
Na obszarach położonych powyżej 800 metrów nad poziomem morza prognozowane są opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5-10 centymetrów.
Ostrzeżenia będą obowiązywać w czwartek w godzinach 12-9.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu
Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w województwach:
- śląskim, w południowej części;
- małopolskim, w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, suskim, myślenickim, limanowskim, bocheńskim, wielickim, krakowskim, Kraków.
Spodziewane są tutaj opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana suma opadów wynosi 30-40 litrów na metr kwadratowy.
Alerty będą wchodzić w życie stopniowo, od godziny 21 w środę.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
Alerty przed silnym wiatrem zostały wydane w województwach:
- zachodniopomorskim;
- pomorskim;
- warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach: grudziądzkim, Grudziądz, świeckim, chełmińskim, tucholskim, bydgoskim, Bydgoszcz, sępoleńskim, nakielskim;
- wielkopolskim, w powiatach: złotowskim, pilskim, wągrowieckim, chodzieskim, obornickim, czarnkowsko-trzcianeckim, szamotulskim, międzychodzkim, nowotomyskim;
- lubuskim, poza powiatami na krańcach południowych;
- dolnośląskim, w powiatach południowych.
W tych miejscach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 do 35 kilometrów na godzinę, miejscami w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu.
Ostrzeżenia wejdą w życie w środę o godzinie 10 i przestaną obowiązywać o godz. 17 tego samego dnia.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki
Synoptycy wydali ostrzeżenia przed przymrozkami w województwach:
- lubuskim, poza powiatami południowymi;
- wielkopolskim, w powiatach północnych;
- zachodniopomorskim, w powiatach południowych;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach: tucholskim, sępoleńskim, nakielskim;
- pomorskim, w powiatach: człuchowskim, bytowskim, chojnickim, kościerskim, starogardzkim, kartuskim, gdańskim, Gdańsk.
W tych miejscach prognozowany jest lokalnie spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -3 st. C.
Alerty będą w mocy w godzinach 12-7 w czwartek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Opracowali Agnieszka Stradecka i Krzysztof Posytek
Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz