Ulewy, obfite opady śniegu i lekki mróz. Ostrzeżenia IMGW

Pogoda w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed opadami śniegu, którego miejscami może spaść nawet 20 centymetrów. W mocy są też alarmy przed przymrozkami i intensywnymi opadami deszczu.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

Alerty przed intensywnymi opadami śniegu pojawiły się w województwach:

  • śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, żywieckim;
  • małopolskim, w powiatach: wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim.

Na obszarach położonych powyżej 700 metrów nad poziomem morza prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10-20 centymetrów.

Alarmy ważne będą do godziny 12 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady śniegu

Ostrzeżenia przed opadami śniegu zostały wydane w powiecie kłodzkim w województwie dolnośląskim.

Na obszarach położonych powyżej 800 m n. p. m. prognozowane są opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5-10 cm

Ostrzeżenia będą obowiązywać od północy w czwartek do godz. 9 tego samego dnia.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w województwach:

  • śląskim, w powiatach południowych;
  • małopolskim, w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, suskim, myślenickim, limanowskim, bocheńskim, wielickim, krakowskim, Kraków.

Spodziewane są tutaj opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana suma opadów wyniesie 30-40 litrów na metr kwadratowy.

Alerty będą wygasać od godziny 21 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Synoptycy wydali ostrzeżenia przed przymrozkami w województwach:

  • lubuskim, poza powiatami południowymi;
  • wielkopolskim, w powiatach północnych;
  • zachodniopomorskim, w powiatach południowych;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: tucholskim, sępoleńskim, nakielskim;
  • pomorskim, w powiatach: człuchowskim, bytowskim, chojnickim, kościerskim, starogardzkim, kartuskim, gdańskim, Gdańsk.

W tych miejscach prognozowany jest lokalnie spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -3 st. C.

Alerty będą w mocy od północy do godziny 7 w czwartek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Opracowali Agnieszka Stradecka i Krzysztof Posytek

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl

