Opady deszczu i śniegu oraz przymrozki. Alarmy IMGW w 10 województwach

Pogoda na czwartek

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

Alarmy przed intensywnymi opadami śniegu pojawiły się w województwach:

śląskim , w powiatach: cieszyńskim, bielskim, żywieckim;

małopolskim, w powiatach: wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim.

Na obszarach położonych powyżej 700 metrów nad poziomem morza prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10-20 centymetrów.

Alarmy będą ważne do godziny 12 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w województwach:

śląskim , w powiatach południowych;

małopolskim, w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, suskim, myślenickim, limanowskim, bocheńskim, wielickim, krakowskim, Kraków.

Spodziewane są tutaj opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana suma opadów wyniesie 30-40 litrów na metr kwadratowy.

Ostatnie alarmy wygasną w piątek o godzinie 1.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Żółte alarmy obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , z wyjątkiem powiatów: gryfickiego, kamieńskiego, Świnoujście;

pomorskim ;

warmińsko-mazurskim ;

kujawsko-pomorskim ;

wielkopolskim , z wyjątkiem skrajnych powiatów południowo-wschodnich;

mazowieckim , w powiatach: sierpeckim, żuromińskim, mławskim;

lubuskim ,

dolnośląskim, z wyjątkiem skrajnych powiatów południowo-wschodnich;

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza miejscami do około -1 st. C, przy gruncie do -5 st. C.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 22 w czwartek do godziny 7 w piątek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.