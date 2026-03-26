Opady deszczu i śniegu oraz przymrozki. Alarmy IMGW w 10 województwach

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu
Alarmy przed intensywnymi opadami śniegu pojawiły się w województwach:
- śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, żywieckim;
- małopolskim, w powiatach: wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim.
Na obszarach położonych powyżej 700 metrów nad poziomem morza prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10-20 centymetrów.
Alarmy będą ważne do godziny 12 w piątek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu
Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w województwach:
- śląskim, w powiatach południowych;
- małopolskim, w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, suskim, myślenickim, limanowskim, bocheńskim, wielickim, krakowskim, Kraków.
Spodziewane są tutaj opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana suma opadów wyniesie 30-40 litrów na metr kwadratowy.
Ostatnie alarmy wygasną w piątek o godzinie 1.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki
Żółte alarmy obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim, z wyjątkiem powiatów: gryfickiego, kamieńskiego, Świnoujście;
- pomorskim;
- warmińsko-mazurskim;
- kujawsko-pomorskim;
- wielkopolskim, z wyjątkiem skrajnych powiatów południowo-wschodnich;
- mazowieckim, w powiatach: sierpeckim, żuromińskim, mławskim;
- lubuskim,
- dolnośląskim, z wyjątkiem skrajnych powiatów południowo-wschodnich;
Prognozowany jest spadek temperatury powietrza miejscami do około -1 st. C, przy gruncie do -5 st. C.
Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 22 w czwartek do godziny 7 w piątek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl
