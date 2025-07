Duża część kraju z ostrzeżeniami IMGW przed burzami

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Na tym obszarze prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Miejscami spadnie od 30 do 50 l/mkw., lokalnie do 60 l/mkw. Opadom mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 60 km/h.