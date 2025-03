Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Nocami prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -5 do -1 stopni Celsjusza, przy gruncie do około -6 st. C. Tylko w nocy z poniedziałku na wtorek termometry mogą pokazać od -9 do -6 st. C, przy gruncie do około -11 st. C.