Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Kierowcy, tu trzeba uważać. IMGW ostrzega

Opady marznące, gołoledź, ślisko
Pogoda na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą. W części kraju zagrożeniem są marznące opady, które powodują gołoledź. Sprawdź, gdzie uważać na drogach i chodnikach.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Żółte alarmy przed opadami marznącymi wydano dla województw:

  • warmińsko-mazurskiego, w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, mrągowskim, szczycieńskim, olsztyńskim, Olsztyn, nidzickim, działdowskim, nowomiejskim, iławskim, ostródzkim, lidzbarskim;
  • pomorskiego, w powiatach: kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim;
  • kujawsko-pomorskiego, w powiatach: grudziądzkim, Grudziądz, chełmińskim, bydgoskim, Bydgoszcz, toruńskim, Toruń, żnińskim, inowrocławskim, mogileńskim, brodnickim, wąbrzeskim, golubsko-dobrzyńskim, rypińskim, aleksandrowskim, lipnowskim, włocławskim, Włocławek, radziejowskim;
  • łódzkiego, w powiatach: kutnowskim, łęczyckim, poddębickim, sieradzkim, wieruszowskim;
  • wielkopolskiego, w powiatach: konińskim, Konin, kolskim, tureckim, pleszewskim, ostrowskim, kaliskim, Kalisz, ostrzeszowskim, kępińskim;
  • dolnośląskiego, w powiatach: milickim, trzebnickim, wrocławskim, Wrocław, średzkim, wołowskim, lubińskim, legnickim, Legnica, złotoryjskim, jaworskim, karkonoskim, Jelenia Góra, świdnickim, wałbrzyskim, Wałbrzych, dzierżoniowskim, ząbkowickim, kłodzkim.

W tych powiatach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

W województwie dolnośląskim i środkowej części województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego alarmy są ważne do godziny 17.30 w sobotę. W pozostałych miejscach ostrzeżenie obowiązuje do godz. 6 w niedzielę.

Pogoda na weekend. Uwaga, aura będzie trudna
Dowiedz się więcej:

Pogoda na weekend. Uwaga, aura będzie trudna

Meteo 3
Meteo 3
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenia zimowe
Zagrożenia zimowe
Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Autorka/Autor: jzb,kp

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

Udostępnij:
TAGI:
IMGWpogodadeszczmgła
Czytaj także:
Satelita ICEYE SAR Gen4
"Pierwszy polski satelita wojskowy jest już na orbicie i działa"
Polska
Powodzie na Sri Lance
Turystyczne regiony pod wodą. Setki ofiar powodzi i osuwisk
Świat
Smog w Polsce
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
USA nawiedziły burze śnieżne
Nadciągają kolejne śnieżyce. Możliwe utrudnienia na lotniskach
Świat
Sytuacja pogodowa nad Europą
Przy gruncie -17 stopni. Żegnamy zimowy epizod
Prognoza
Anakonda zielona
Mogą ważyć nawet 200 kilogramów, żyją coraz bliżej miast
Nauka
Ślisko, zimno
Dziś czeka nas walka jesieni z zimą
Prognoza
Mieszkańcy północnej Sri Lanki zmagają się ze skutkami cyklonu Ditwah
"Mamy największą klęskę żywiołową w najnowszej historii"
Świat
28 1930 skype 3-0010
Tym razem się udało. Polskie satelity poleciały na orbitę
Nauka
Mroźna, zimna noc
Nocą nawet -10 stopni na termometrach
Prognoza
Niedźwiedzie w Japonii
Niedźwiedź zaatakował niedaleko stacji kolejowej
Świat
22 min
pc
Historyczna decyzja dla Polski to solidna pozycja w Europie. Ile brakuje nam do wielkich graczy?
Kijek w kosmosie
boze narodzenie swieta snieg shutterstock_2699156013
Czy święta będą białe? Najnowsze wyliczenia modeli
Arleta Unton-Pyziołek
deszcz odwilz shutterstock_1664570182
Pogoda na weekend. Uwaga, aura będzie trudna
Prognoza
Lekarz z kotem (zdjęcie ilustracyjne)
Zaginiony kot odnalazł się po siedmiu latach
Świat
Zniszczony dom w prowincji Sumatra Północna
Rzadki cyklon przyniósł śmiertelne powodzie
Świat
Po osuwisku na Tahiti
Poszukiwali ocalałych z osuwiska. Zeszło na nich kolejne
Świat
Miasto Hat Yai w Tajlandii pod wodą
Znaleźli ciała ponad setki osób, a wody jeszcze nie opadły
Świat
Zniszczenia po przejściu huraganu na Kubie
Od miesiąca nie mają prądu i wody. "Stosy śmieci są wyższe niż domy"
Świat
Oblodzenie, opady marznące, gołoledź, ślisko
IMGW ostrzega. Trudne warunki na drogach
Polska
Pochmurno, deszczowo, chłodno, jesień
Sporo chmur, na północy słabo popada
Prognoza
noc mgła mrzawka
Noc będzie mroźna, w dzień miejscami popada
Prognoza
Sri Lanka
Leje od tygodnia. Nie żyje kilkadziesiąt osób
Świat
Widok z bulwaru Rajpath na spowite smogiem Delhi
Kolejki do gabinetów pediatrycznych. Wszystko przez smog
Smog
lawina
Gigantyczna lawina w Alpach. Narciarze pod śniegiem
Świat
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Chcą wysyłać drony, by odstraszać niedźwiedzie
Świat
Dyrektor ESA Josef Aschbacher i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański
Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Polsce
Polska
Śmiercionośna powódź w Indonezji
"Przyszły o świcie, zniszczyły domy". W powodziach zginęło 61 osób
Świat
Pochmurno, mglisto
Pogoda na weekend. Na chwilę odpoczniemy od śniegu
Polska
Rakieta Soyuz MS-28
Amerykanin i dwóch Rosjan w drodze na ISS
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom