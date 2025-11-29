Pogoda na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Żółte alarmy przed opadami marznącymi wydano dla województw:

warmińsko-mazurskiego , w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, mrągowskim, szczycieńskim, olsztyńskim, Olsztyn, nidzickim, działdowskim, nowomiejskim, iławskim, ostródzkim, lidzbarskim;

pomorskiego , w powiatach: kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim;

kujawsko-pomorskiego , w powiatach: grudziądzkim, Grudziądz, chełmińskim, bydgoskim, Bydgoszcz, toruńskim, Toruń, żnińskim, inowrocławskim, mogileńskim, brodnickim, wąbrzeskim, golubsko-dobrzyńskim, rypińskim, aleksandrowskim, lipnowskim, włocławskim, Włocławek, radziejowskim;

łódzkiego , w powiatach: kutnowskim, łęczyckim, poddębickim, sieradzkim, wieruszowskim;

wielkopolskiego , w powiatach: konińskim, Konin, kolskim, tureckim, pleszewskim, ostrowskim, kaliskim, Kalisz, ostrzeszowskim, kępińskim;

dolnośląskiego, w powiatach: milickim, trzebnickim, wrocławskim, Wrocław, średzkim, wołowskim, lubińskim, legnickim, Legnica, złotoryjskim, jaworskim, karkonoskim, Jelenia Góra, świdnickim, wałbrzyskim, Wałbrzych, dzierżoniowskim, ząbkowickim, kłodzkim.

W tych powiatach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

W województwie dolnośląskim i środkowej części województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego alarmy są ważne do godziny 17.30 w sobotę. W pozostałych miejscach ostrzeżenie obowiązuje do godz. 6 w niedzielę.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

