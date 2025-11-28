Logo TVN24
Prognoza

Znów ma być niebezpiecznie. Ostrzeżenia IMGW nawet drugiego stopnia

Opady marznące
Pogoda na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne. Część kraju spowije mgła znacząco ograniczająca widzialność. Wydano również pomarańczowe alarmy przed marznącymi opadami. Sprawdź, gdzie należy zachować szczególną ostrożność.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - opady marznące

Pomarańczowe alarmy wydano dla województw:

  • warmińsko-mazurskiego, w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, mrągowskim, szczycieńskim, olsztyńskim, Olsztyn, nidzickim, działdowskim, nowomiejskim, iławskim, ostródzkim, lidzbarskim;
  • pomorskiego, w powiatach: kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim;
  • kujawsko-pomorskiego, we wschodniej części województwa;
  • łódzkiego, w jego północno-zachodniej i zachodniej części;
  • wielkopolskiego, w jego wschodniej części.

Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Alarmy pozostaną w mocy od 8 w sobotę do godziny 6 w niedzielę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Żółte alarmy wydano dla województw:

  • pomorskiego, poza powiatami w północnej części województwa;
  • zachodniopomorskiego, w powiatach: wałeckim, szczecineckim;
  • kujawsko-pomorskiego, tam, gdzie nie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia;
  • wielkopolskiego, w tych powiatach, które nie są objęte pomarańczowymi alarmami;
  • lubuskiego, w powiecie wschowskim;
  • dolnośląskiego, poza powiatem zgorzeleckim.

Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Alarmy pozostaną w mocy od godziny 2 do południa w sobotę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alarmy wydano dla województw:

  • małopolskiego, w północnej połowie województwa;
  • opolskiego, w jego południowo-wschodniej części;
  • śląskiego, poza powiatami znajdującymi się na północy i południu województwa.

Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami być ograniczona do 100 metrów.

Alarmy pozostaną w mocy od godziny 22 w piątek do godziny 9 w sobotę.

Ostrzeżenia IMGW przed opadami marznącymi i gęstą mgłą
Ostrzeżenia IMGW przed opadami marznącymi i gęstą mgłą
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenia zimowe
Zagrożenia zimowe
Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Autorka/Autor: jzb

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

