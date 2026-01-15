Część kraju spowiją mgły. Ostrzeżenia IMGW

Prognoza pogody na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW przed gęstymi mgłami

Żółte alarmy przed gęstymi mgłami obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: drawskim, wałeckim, choszczeńskim, stargardzkim, pyrzyckim, myśliborskim, gryfińskim, Szczecin;

lubuskim ;

wielkopolskim , poza powiatami północno-wschodnimi i wschodnimi;

opolskim , poza powiatami południowymi;

śląskim ;

małopolskim , poza powiatami północno-wschodnimi;

łódzkim , w powiatach: sieradzkim, wieruszowskim, wieluńskim, pajęczańskim;

dolnośląskim, w powiatach północnych oraz w powiatach kłodzkim i wałbrzyskim.

W powyższych regionach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami będzie spadać do około 200 metrów, lokalnie do 100 m. Ostrzeżenia ważne będą do godziny 9 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak powstaje mgła Źródło: Małgorzata Latos/PAP