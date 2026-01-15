Część kraju spowiją mgły. Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW przed gęstymi mgłami
Żółte alarmy przed gęstymi mgłami obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach: drawskim, wałeckim, choszczeńskim, stargardzkim, pyrzyckim, myśliborskim, gryfińskim, Szczecin;
- lubuskim;
- wielkopolskim, poza powiatami północno-wschodnimi i wschodnimi;
- opolskim, poza powiatami południowymi;
- śląskim;
- małopolskim, poza powiatami północno-wschodnimi;
- łódzkim, w powiatach: sieradzkim, wieruszowskim, wieluńskim, pajęczańskim;
- dolnośląskim, w powiatach północnych oraz w powiatach kłodzkim i wałbrzyskim.
W powyższych regionach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami będzie spadać do około 200 metrów, lokalnie do 100 m. Ostrzeżenia ważne będą do godziny 9 w piątek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: anw
Źródło: IMGW
