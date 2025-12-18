Gęste mgły. Długa lista województw z ostrzeżeniami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęste mgły
Alarmy pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:
- pomorskim, w powiatach sztumskim i kwidzyńskim;
- warmińsko-mazurskim, na południu regionu;
- podlaskim (poza kilkoma powiatami na północy);
- mazowieckim;
- łódzkim, w powiatach na wschodzie;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach na wschodzie regionu;
- lubelskim;
- świętokrzyskim;
- podkarpackim, w powiatach: lubaczowskim, niżańskim, stalowowolskim, kolbuszowskim, tarnobrzeskim i mieleckim;
- małopolskim, w powiatach: dąbrowskim, proszowickim, krakowskim, Kraków, wielickim, miechowskim, olkuskim, chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim;
- śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, pszczyńskim, Jastrzębie-Zdrój, Żory, mikołowskim, Tychy, Mysłowice, Katowice, Sosnowiec, Jaworzno, bieruńsko-lędzińskim.
Miejscami będzie się utrzymywać gęsta mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 metrów. Zjawisko może osadzać szadź i powodować śliskość nawierzchni.
Alarmy przestaną obowiązywać o godzinie 9 bądź 11 w piątek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: red.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock