Prognoza

Gęste mgły. Długa lista województw z ostrzeżeniami

Mgła, noc, zamglenia
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Gęste mgły znów będą zagrożeniem. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla ponad 10 województw.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęste mgły

Alarmy pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

  • pomorskim, w powiatach sztumskim i kwidzyńskim;
  • warmińsko-mazurskim, na południu regionu;
  • podlaskim (poza kilkoma powiatami na północy);
  • mazowieckim;
  • łódzkim, w powiatach na wschodzie;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach na wschodzie regionu;
  • lubelskim;
  • świętokrzyskim;
  • podkarpackim, w powiatach: lubaczowskim, niżańskim, stalowowolskim, kolbuszowskim, tarnobrzeskim i mieleckim;
  • małopolskim, w powiatach: dąbrowskim, proszowickim, krakowskim, Kraków, wielickim, miechowskim, olkuskim, chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim;
  • śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, pszczyńskim, Jastrzębie-Zdrój, Żory, mikołowskim, Tychy, Mysłowice, Katowice, Sosnowiec, Jaworzno, bieruńsko-lędzińskim.

Miejscami będzie się utrzymywać gęsta mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 metrów. Zjawisko może osadzać szadź i powodować śliskość nawierzchni.

Alarmy przestaną obowiązywać o godzinie 9 bądź 11 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak powstaje mgła
Jak powstaje mgła
Źródło: Małgorzata Latos/PAP

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

