Mglisty i mroźny poranek. IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW przed gęstymi mgłami

Żółte alarmy przed gęstymi mgłami obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: drawskim, wałeckim, choszczeńskim, stargardzkim, pyrzyckim, myśliborskim, gryfińskim, Szczecin;

lubuskim ;

wielkopolskim , poza powiatami północno-wschodnimi, wschodnimi i południowo-wschodnimi;

dolnośląskim , w powiatach północnych oraz w powiecie kłodzkim;

śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;

W tych miejscach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami będzie spadać do około 200 metrów, lokalnie do 100 m.

Ostrzeżenia będą ważne do godziny 9 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem

Ostrzeżenia przed silnym mrozem obowiązują w województwie podlaskim, w powiatach: hajnowskim, białostockim, sokólskim, augustowskim, sejneńskim. Prognozuje się w tych miejscach temperaturę minimalną w nocy wynoszącą od -17 do -15 stopni Celsjusza. Poza tym powieje wiatr o średniej prędkości od 5 do 15 kilometrów na godzinę.

Alarmy będą w mocy do godziny 9 w piątek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

