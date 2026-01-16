Mglisty i mroźny poranek. IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW przed gęstymi mgłami
Żółte alarmy przed gęstymi mgłami obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach: drawskim, wałeckim, choszczeńskim, stargardzkim, pyrzyckim, myśliborskim, gryfińskim, Szczecin;
- lubuskim;
- wielkopolskim, poza powiatami północno-wschodnimi, wschodnimi i południowo-wschodnimi;
- dolnośląskim, w powiatach północnych oraz w powiecie kłodzkim;
- śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;
W tych miejscach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami będzie spadać do około 200 metrów, lokalnie do 100 m.
Ostrzeżenia będą ważne do godziny 9 w piątek.
Ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem
Ostrzeżenia przed silnym mrozem obowiązują w województwie podlaskim, w powiatach: hajnowskim, białostockim, sokólskim, augustowskim, sejneńskim. Prognozuje się w tych miejscach temperaturę minimalną w nocy wynoszącą od -17 do -15 stopni Celsjusza. Poza tym powieje wiatr o średniej prędkości od 5 do 15 kilometrów na godzinę.
Alarmy będą w mocy do godziny 9 w piątek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: anw,kp
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock