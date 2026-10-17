Ostrzeżenia IMGW. Gęste mgły w ośmiu województwach
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia - gęsta mgła
Żółte alarmy przed gęstą mgłą pojawiły się w województwach:
- podlaskim, poza powiatami: hajnowskim, bielskim i siemiatyckim;
- warmińsko-mazurskim, w powiatach: działdowskim, nidzickim, szczycieńskim, mrągowskim, piskim, ełckim, oleckim, giżyckim, węgorzewskim i gołdapskim;
- mazowieckim, poza powiatami: siedleckim, Siedlce, łosickim, garwolińskim, kozienickim, zwoleńskim i lipskim;
- łódzkim, poza powiatami: sieradzkim, wieluńskim i wieruszowskim;
- świętokrzyskim, poza powiatami: ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim i staszowskim;
- małopolskim, w powiatach: olkuskim, miechowskim, proszowickim, krakowskim, Kraków, wielickim, chrzanowskim, wadowickim i oświęcimskim;
- śląskim, w powiatach: częstochowskim, Częstochowa, myszkowskim, zawierciańskim, bieruńsko-lędzińskim i pszczyńskim;
- dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych i kłodzkim.
W tych miejscach synoptycy prognozują gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Alarmy będą w mocy od godziny 21 w sobotę do godz. 10.30 w niedzielę.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.